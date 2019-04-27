|
В Минске восстановят языческое капище
Источник материала: Партизан
В Минске восстановят языческое капище. Оно будет находиться в парке имени 40-летия Великого Октября, примыкающего к гостинице "Пекин". Реконструкция капища включена во второй этап благоустройства территории, на которое городские власти выделили средства, сообщает агентство
Парк расположен в границах улиц Ульяновской — Ленина — Смоленской — Красноармейской. В 2015-2016 годах здесь сделали пешеходные аллеи, оборудовали детский городок, обустроили места отдыха у кромки воды.
Сейчас у перекрестка улиц Ленина и Ульяновской сделают входную зону в парк, а также благоустроят территорию, где раньше находилось языческое капище. Еще в конце XIX века здесь была культовая площадка, обнесенная с трех сторон деревянной оградой. Там рос большой дуб, а из камней было составлено огнище. Сейчас это место обнесут стилизованной деревянной оградой, выложат булыжником, а в центре площадки сделают информационный стенд с описанием истории места.
Работы на месте бывшего капища планируют завершить уже в мае этого года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске восстановят языческое капище. Оно будет находиться в парке имени 40-летия Великого Октября, примыкающего к гостинице "Пекин". Реконструкция капища включена...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)