ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске восстановят языческое капище

28.04.2019 18:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске восстановят языческое капище. Оно будет находиться в парке имени 40-летия Великого Октября, примыкающего к гостинице "Пекин". Реконструкция капища включена во второй этап благоустройства территории, на которое городские власти выделили средства, сообщает агентство "Минск-Новости".

Парк расположен в границах улиц Ульяновской — Ленина — Смоленской — Красноармейской. В 2015-2016 годах здесь сделали пешеходные аллеи, оборудовали детский городок, обустроили места отдыха у кромки воды.

Сейчас у перекрестка улиц Ленина и Ульяновской сделают входную зону в парк, а также благоустроят территорию, где раньше находилось языческое капище. Еще в конце XIX века здесь была культовая площадка, обнесенная с трех сторон деревянной оградой. Там рос большой дуб, а из камней было составлено огнище. Сейчас это место обнесут стилизованной деревянной оградой, выложат булыжником, а в центре площадки сделают информационный стенд с описанием истории места.

Работы на месте бывшего капища планируют завершить уже в мае этого года.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске восстановят языческое капище. Оно будет находиться в парке имени 40-летия Великого Октября, примыкающего к гостинице "Пекин". Реконструкция капища включена...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анджелина Джоли хочет лишить наследства своих пятерых детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика