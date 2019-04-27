В Минске восстановят языческое капище

Парк расположен в границах улиц Ульяновской — Ленина — Смоленской — Красноармейской. В 2015-2016 годах здесь сделали пешеходные аллеи, оборудовали детский городок, обустроили места отдыха у кромки воды.





Сейчас у перекрестка улиц Ленина и Ульяновской сделают входную зону в парк, а также благоустроят территорию, где раньше находилось языческое капище. Еще в конце XIX века здесь была культовая площадка, обнесенная с трех сторон деревянной оградой. Там рос большой дуб, а из камней было составлено огнище. Сейчас это место обнесут стилизованной деревянной оградой, выложат булыжником, а в центре площадки сделают информационный стенд с описанием истории места.





Работы на месте бывшего капища планируют завершить уже в мае этого года.