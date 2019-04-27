Тяжелый бой боксера Кирилл Релиха: команда вынуждена была выбросить белое полотенце

"Наша Нива" . Наш соотечественник проиграл техническим нокаутом в 6-м раунде, пишет









Фото WBSS.









Для Релиха все началось плохо: за пару секунд до первого гонга он пропустил жесткий удар по печени и упал, но сумел подняться и достоять до конца раунда.





Потом у Релиха была пара удачных моментов, но этого было мало, Прогрейс безжалостно доминировал.





В шестом раунде команда белоруса выбросила белое полотенце.







