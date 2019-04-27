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Тяжелый бой боксера Кирилл Релиха: команда вынуждена была выбросить белое полотенце

28.04.2019 17:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня ночью в Луизиане состоялся полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в суперлегком весе (до 63,5 кг) между белорусом, чемпионом мира по версии WBA Кириллом Релихом (23-2) и американцем Реджисом Прогрейсам (23-0).

Наш соотечественник проиграл техническим нокаутом в 6-м раунде, пишет "Наша Нива".


Фото WBSS.


Для Релиха все началось плохо: за пару секунд до первого гонга он пропустил жесткий удар по печени и упал, но сумел подняться и достоять до конца раунда.

Потом у Релиха была пара удачных моментов, но этого было мало, Прогрейс безжалостно доминировал.

В шестом раунде команда белоруса выбросила белое полотенце.


Это была вторая защита титула для Релиха, в первый раз он сумел отстоять пояс в бою с россиянином Трояновским. Прогрейс называл бой с Релихом важнейшим в своей карьере.

Что интересно, так это то, что в финале суперсерии Прогрейс может встретиться еще с одним белорусом, Иваном Баранчиком, чемпионом мира по версии IBF в этой же категории — он еще не провел свой полуфинальный бой.

 
 
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Сегодня ночью в Луизиане состоялся полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в суперлегком весе (до 63,5 кг) между белорусом, чемпионом мира по версии WBA...
 
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