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"Беларусбанк" сообщает о новых случаях мошенничества от имени его работников

28.04.2019 18:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В последнее время снова стали выявляться случаи, когда мошенники звонят клиентам, представляются работниками банка и просят данные карты, логин и пароль интернет-банкинга, сообщила пресс-служба "Беларусбанка".

В компании напомнили, что работники банка не могут звонить вам и просить подобную информацию.

Если вам поступил такой звонок, ни в коем случае не сообщайте злоумышленникам никаких реквизитов и лучше прекратите разговор с собеседником.

Кроме того, не верьте объявлениям в социальных сетях, в которых злоумышленники обещают помочь с получением кредита банка. Не стоит также переходить по незнакомым ссылкам. Для коммуникации с клиентом в популярных мессенджерах у банка существуют официальные аккаунты.

В банке в качестве примера привели недавний случай мошенничества.

Клиенту позвонили со скрытого номера, представились программистом банка. Сказали, что клиент заказал обратный звонок через сайт банка и сослались на проблему несанкционированного входа в личный кабинет интернет-банкинга. Затем спросили, есть ли у человека карты "Беларусбанка".

Клиент ответил "да", и ему предложили продиктовать все реквизиты: номер карты, срок действия, CVV-код, логин в интернет-банкинге и пароль от него. Дальше клиенту пришло сообщение с кодом для добавления карты и временным паролем. После передачи данного кода у клиента списались с карты все денежные средства.

Человек решил воспользоваться услугами злоумышленников, которые разместили в социальной сети Вконтакте объявление о помощи в выдаче кредитов при содействии оператора "Беларусбанка" Натальи Савченко.

В качестве подтверждения того, что кредит якобы одобрен, ему направили картинку (скриншот интерфейса официального корпоративного сайта банка, отредактированного с помощью Фотошопа). На изображении виден ход и положительный результат рассмотрения заявки на кредит оператором банка Натальей Сергеевной Савченко. Также было видно, что для получения кредита осталось нажать кнопку "Отправить на выдачу".

За оказанные услуги человеку предлагалось перечислить на платежную карточку Натальи Савченко, фотографию которой злоумышленники отправили в качестве приложения, сумму вознаграждения в размере $350.

Если вы стали жертвой мошенника:

  • заблокируйте карту по телефону, указанному на обратной стороне;
  • обратитесь с заявлением в милицию;
  • замените карту в отделении "Беларусбанка".
 
 
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В последнее время снова стали выявляться случаи, когда мошенники звонят клиентам, представляются работниками банка и просят данные карты, логин и пароль...
 
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