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В Беларуси с 1 мая повысят бюджет прожиточного минимума и детские пособия

28.04.2019 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси с 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума, сообщает FINANCE.TUT.BY. Этот показатель увеличится до 224,02 рубля. Прибавка составит 7,12 рубля.

Вслед за БПМ вырастут и единовременные пособия при рождении детей.

БПМ пересматривают раз в квартал. С 1 февраля он вырос с 214,21 до 216,9 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца июля этого года.
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2240,2 рубля (сейчас — 2169 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3136,28 рубля (сейчас — 3 036,6 рубля).

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая



Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 224,02 рубля (сейчас — 216,9 рубля).

 
 
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В Беларуси с 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума, сообщает FINANCE.TUT.BY. Этот показатель увеличится до 224,02 рубля. Прибавка составит 7,12 рубля.
 
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