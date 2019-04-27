В Беларуси с 1 мая повысят бюджет прожиточного минимума и детские пособия

Вслед за БПМ вырастут и единовременные пособия при рождении детей.





БПМ пересматривают раз в квартал. С 1 февраля он вырос с 214,21 до 216,9 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца июля этого года.

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2240,2 рубля (сейчас — 2169 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3136,28 рубля (сейчас — 3 036,6 рубля).





Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая













Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 224,02 рубля (сейчас — 216,9 рубля).