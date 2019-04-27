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В Беларуси с 1 мая повысят бюджет прожиточного минимума и детские пособия
Источник материала: Партизан
В Беларуси с 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума, сообщает
Вслед за БПМ вырастут и единовременные пособия при рождении детей.
БПМ пересматривают раз в квартал. С 1 февраля он вырос с 214,21 до 216,9 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца июля этого года.
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2240,2 рубля (сейчас — 2169 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3136,28 рубля (сейчас — 3 036,6 рубля).
Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 224,02 рубля (сейчас — 216,9 рубля).
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В Беларуси с 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума, сообщает FINANCE.TUT.BY. Этот показатель увеличится до 224,02 рубля. Прибавка составит 7,12 рубля.
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