Напомним, на этой неделе российская нефть перестала поступать в Словакию, Германию, Польшу и в Украину.





«Причем, знаете, есть такие разные патриотические сайты, есть всякие сверхсекретные «до прочтения сжечь» записки, которые распространяются, естественно, в сети (ну, где можно еще найти сверхсекретные записки?), которые как раз угрожали Европе вот этим страшным сценарием Судного дня: Россия перестает давать Европе нефть, и просто произойдет какой-то ужас, цены взлетят до небес!





«Код доступа» на «Эхе Москвы». — Нефть эта попортила дорогое оборудование на Мозырском МПЗ. Беларусь остановила экспорт бензина и дизельного топлива в страны Балтии, в Польшу, Украину. И вот на этой неделе сценарий был реализован и не по воле России, потому что сначала Беларусь заявила, что к ним пришла некачественная нефть, выкатила нам огромный счет за убытки, — рассказала Юлия Латынина в авторской программена «Эхе Москвы». — Нефть эта попортила дорогое оборудование на Мозырском МПЗ. Беларусь остановила экспорт бензина и дизельного топлива в страны Балтии, в Польшу, Украину.





И, конечно, мое первое впечатление было, что это просто «батька» чудит, потому что ему не дает покоя «Северный поток-2» и ему не дают покоя, конечно, попытки непрестанные России как-то инкорпорировать себя в Беларусь. Я много раз говорила, что, судя по всему, один из сценариев, с помощью которого Кремль собирается решать проблему, как Путину остаться после 2024 года. Ответ: сделать из России и Беларуси совершенно новое государство и, тем более, остаться на первый срок этой, можно сказать, почти возрожденной Российской империи.





И понятно, что этот сценарий не очень нравится «батьке», который не возражал бы сам стать правителем этой новой, почти возрожденной империи. Но как-то другого человека… на этих условиях он не согласен объединяться.





Но после Беларуси перестала принимать нефть Польша, а за ней Украина, Словакия и Германия. И все ссылались на повышенное содержание в нефти хлорорганических соединений, который попали в нефтепровод, как быстро выяснилось, где-то под Самарой. В переводе на русский язык, почему под Самарой и что, собственно, попало? Хлорорганика — это то, что вы закачиваете в скважину, когда хотите повысить уровень добычи. То есть это то, что буквально растворяет всякую землю и камень. Естественно, если это попадает в нефтепровод, это проедает и нефтепровод, а если это попадает в нефтеперерабатывающий завод, то проедает соответствующее оборудование. Но это как вы вместо молока глотнули уксусной кислоты или царской водки.





Соответственно, обычно это закачивают в обводненные скважины. Под Самарой обводнение достигает 90%. Естественно, по технологии всё это полагается очищать, тем более, что речь идет, как я уже сказала, об обводненной нефти, в которой 90% воды и 10% нефти, и вот этой жуткой гадости. И вот как уж умудриться поставить нефть в трубу пополам с царской водкой, неизвестно.





Понятно, кстати, что эта история всех не красит, в том числе, она не красит белорусов, потому что это тоже что-то такое, неслыханное, знаете, — вот прямо взять и на МПЗ не проверив качество нефти, запустить это в установки. В общем, для этого тоже существует специальная процедура.





Не поднимает в рейтингах эта история «Транснефть», потому что возникает вопрос о надежности его как проводника. Конечно, совсем не красит тех, кто умудрился это сделать и закачать в трубу. Причем, естественно, первое подозрение у меня было на «Роснефть». Это же она купила все самарские активы ЮКОСа. Однако тут у нас уже возбудили уголовное дело. По этому делу обыскивают несколько частных организаций в Самаре. И даже «Транснефть» заявила, что одна из этих организаций умышленно вбросила хлороргнанику в нефтепровод через частный терминал «Самартранснефть-терминал».









Вы знаете, это все-таки какая-то чистая Венесуэла. Там, если помните, нефтедобыча тоже стремиться постоянно к нулю, отключается электричество, и всё это происходит отнюдь не по вине кровавых пиндосов, а всё это происходит из-за всеобщего падения уровня экономического интеллекта в стране.





И вот понятно, что у нас в России не растут высокие технологии, потому что… ну, не растут бананы на Северном полюсе. Не растут высокие технологии при авторитарных режимах, тем более, таких, в которых вверх специально подымаются всякие Мизулины и Милоновы. Но, тем не менее, как-то наше правительство обычно исходило из идеи о том, что уж нефть-то мы сможем качать. А вот это такой звоночек из Венесуэлы, что и нефть-то, ребята, мы не обязательно сможем качать, и не обязательно сможем добывать, особенно если речь идет о достаточно сложных методах добычи. Потому что, ну, закачать в трубу, грубо говоря, царскую водку в таком количестве, чтобы остановить поставки в Беларусь, Украину, Словакию, Польшу, Германию — это, конечно, надо суметь.





Понятно, что выход будет такой же, что и в Венесуэле. Конечно, во всем надо обвинять проклятых вредителей, что «Транснефть» уже и делает. Еще проще сразу обвинять колдунов и ввести в Уголовный кодекс статью про колдовство и говорить в следующий раз, что нефть заколдовали».