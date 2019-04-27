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«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чем ближе II Европейские игры, тем больше хочется о них рассказывать. Пока о подготовке, важная часть которой – организация телевизионной трансляции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Домашним вещателем мультиспортивного события будет испанская компания ISB. Ее офис находится в Мадриде. В обычные дни штатный состав – около 10 человек. Но в дни проведения II Европейских игр он разрастется до 600.
Яна Шипко, корреспондент:
Все, что я знаю о Беларуси – там очень холодно! Но это красивая страна, я смотрел в гугле! Отсюда не так дорого лететь в Беларусь, я бы с удовольствием приехал к вам.
Мы в Испании очень любим спорт, мои друзья интересуются Европейскими играми.
Мы предпочитаем футбол здесь, но нам почему-то кажется, что Беларусь сильна в баскетболе.
Это небольшая страна в Восточной Европе. Уверен, Беларусь сильна в некоторых видах спорта, я не большой эксперт, но воспользовался бы возможностью посетить вашу страну.
Пока большинству испанцев только предстоит открыть для себя Беларусь, в этом офисе в центре Мадрида готовы им в этом помочь. Над тем, чтобы картинка из Минска во время Европейских игр разлеталась на весь мир, работать начали еще год назад.
Нагано, Сидней, Солт-Лейк-Сити, Афины, Пекин, Ванкувер, Сочи, Рио – это только олимпийская география колоссального опыта компании. ISB была домашним вещателем на десятках международных спортивных форумов, в том числе на I Европейских играх в Баку.
В Минске обещают не только задействовать новые более динамичные камеры, но и найти неожиданные ракурсы. Трансляцию только церемонии открытия репетировать будут пять дней, разместив на «Динамо» 25 камер.
Маноло Ромеро, глава компании ISB:
С Маноло Ромеро – владельцем и основателем компании – мы встречаемся в его День рождения. Но даже в праздник тут не до сиесты. Нон-стоп переговоры и планерки. Только представьте: камерный коллектив из нескольких человек всего за месяц увеличится в 60, а то и 70 раз! На играх в Минске работать будет международная команда из 30 стран.
Урсула Ромеро, исполнительный директор компании ISB:
Урсула сама режиссировала прямые трансляции многих дисциплин с международных соревнований. В Минске будет контролировать, чтобы продакшн-группы с каждой из 12 арен обеспечивали не только четкий сигнал, но и одинаково высокий уровень картинки. Одна из самых сложных и непредсказуемых дисциплин – велогонка. Во время нее кадры будут снимать даже с вертолета. Урсула, к слову, уже летала над Минском, присмотрев для трансляции удачные точки.
Урсула Ромеро:
Густаво уже знает Минск как свои пять пальцев и может давать советы туристам, как составить маршрут в Минске и где остановиться. С точностью до минуты он просчитывает логистику для каждой из технических групп. Еще одна задача – документально провести через таможню около 40 большегрузов с оборудованием из разных уголков Европы. Так передвижные телестанции приедут в Минск из Хорватии, Румынии, Словении, Германии и даже Китая.
Густаво Каррера, руководитель отдела логистики ISB:
Силу спортивной дипломатии уже ощутило посольство Беларуси в Мадриде. Как раз кстати в 2019 году был назначен посол нашей страны в Испании, чтобы подогреть и ощутить интерес к мультиспортивному событию.
Павел Пустовой, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Испании:
Права на трансляцию II Европейских игр уже купили в 120 странах. Национальное телевидение Испании – одним из первых. Во время минских стартов в этой студии будут кипеть горячие дискуссии.
Иоланда Гарсия Хуэвас, директор спортивного вещания национального телеканала Испании:
За 54 дня до начала Игр Минск и Мадрид все ближе. Пока все нюансы, собираясь вот на такие специальные семинары, прогоняют заочно. В середине мая международная команда переместится в белорусскую столицу, где для нее уже начали возводить вещательный центр.
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«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида
Новости Беларуси. Чем ближе II Европейские игры, тем больше хочется о них рассказывать. Пока о подготовке, важная часть которой – организация телевизионной...
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