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«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

28.04.2019 20:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чем ближе II Европейские игры, тем больше хочется о них рассказывать. Пока о подготовке, важная часть которой – организация телевизионной трансляции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Домашним вещателем мультиспортивного события будет испанская компания ISB. Ее офис находится в Мадриде. В обычные дни штатный состав – около 10 человек. Но в дни проведения II Европейских игр он разрастется до 600.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Яна Шипко, корреспондент:
Наша съемочная группа приветствует вас из столицы Испании. С чем у нас ассоциируется Мадрид, кроме этого яркого солнца, которое встречает нас на главной площади? Коррида, фламенко, хамон, футбол и «Реал Мадрид». Кстати о спорте: в свою очередь поинтересуемся у местных, что они знают о II Европейских играх, да и вообще о Беларуси и Минске.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Все, что я знаю о Беларуси – там очень холодно! Но это красивая страна, я смотрел в гугле! Отсюда не так дорого лететь в Беларусь, я бы с удовольствием приехал к вам.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Мы в Испании очень любим спорт, мои друзья интересуются Европейскими играми.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Мы предпочитаем футбол здесь, но нам почему-то кажется, что Беларусь сильна в баскетболе.
«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Это небольшая страна в Восточной Европе. Уверен, Беларусь сильна в некоторых видах спорта, я не большой эксперт, но воспользовался бы возможностью посетить вашу страну.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Пока большинству испанцев только предстоит открыть для себя Беларусь, в этом офисе в центре Мадрида готовы им в этом помочь. Над тем, чтобы картинка из Минска во время Европейских игр разлеталась на весь мир, работать начали еще год назад.  

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Нагано, Сидней, Солт-Лейк-Сити, Афины, Пекин, Ванкувер, Сочи, Рио – это только олимпийская география колоссального опыта компании. ISB была домашним вещателем на десятках международных спортивных форумов, в том числе на I Европейских играх в Баку.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

В Минске обещают не только задействовать новые более динамичные камеры, но и найти неожиданные ракурсы. Трансляцию только церемонии открытия репетировать будут пять дней, разместив на «Динамо» 25 камер. 

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Маноло Ромеро, глава компании ISB:
Для нас очень важно быть вовлеченными в организацию вещания Европейских игр. Это то спортивное событие, которое было нужно Европе. На всех континентах уже были свои старты – Панамериканские, азиатские игры. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы задействовать передовые технологии и наших лучших специалистов со всего мира и передать атмосферу этого форума. Минск для этого располагает отличными условиями, прекрасными аренами.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

С Маноло Ромеро – владельцем и основателем компании – мы встречаемся в его День рождения. Но даже в праздник тут не до сиесты. Нон-стоп переговоры и планерки. Только представьте: камерный коллектив из нескольких человек всего за месяц увеличится в 60, а то и 70 раз! На играх в Минске работать будет международная команда из 30 стран.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Урсула Ромеро, исполнительный директор компании ISB:
Это как сложить огромный интернациональный пазл, подобрать специалистов. Мы, например, в этом году пригласили китайскую продакшн-группу для трансляции настольного тенниса и гимнастики, потому что в Китае как нигде разбираются в этих видах спорта. Объединить разные культуры, языки, философии, заставить работать вместе немцев, китайцев и испанцев – это весело и сложно.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Урсула сама режиссировала прямые трансляции многих дисциплин с международных соревнований. В Минске будет контролировать, чтобы продакшн-группы с каждой из 12 арен обеспечивали не только четкий сигнал, но и одинаково высокий уровень картинки. Одна из самых сложных и непредсказуемых дисциплин – велогонка. Во время нее кадры будут снимать даже с вертолета. Урсула, к слову, уже летала над Минском, присмотрев для трансляции удачные точки.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Урсула Ромеро:
Минск очень красивый, зеленый город. Мы постараемся передать не только дух соревнований, но и его красоту. Каждый день обратного отсчета до старта Игр в Минске – это как: «О боже, мы все ближе к прямым эфирам! Давайте надеяться, что не будет технических сбоев, что дождь не помешает, оператор не заболеет», – так много вопросов. Организация живого вещания всегда очень эмоциональна и требует мгновенной реакции

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Густаво уже знает Минск как свои пять пальцев и может давать советы туристам, как составить маршрут в Минске и где остановиться. С точностью до минуты он просчитывает логистику для каждой из технических групп. Еще одна задача – документально провести через таможню около 40 большегрузов с оборудованием из разных уголков Европы. Так передвижные телестанции приедут в Минск из Хорватии, Румынии, Словении, Германии и даже Китая.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Густаво Каррера, руководитель отдела логистики ISB:
Интернациональный срез задействованных специалистов от Колумбии до Китая, от Эквадора до США – это будет невероятный культурный микс! Из более 600 человек – около 100 будут белорусы. Я сам проводил собеседования с ними. Самое главное, что люди в Минске хотят быть частью этого события и гордятся тем, что Минск принимает Европейские игры.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Силу спортивной дипломатии уже ощутило посольство Беларуси в Мадриде. Как раз кстати в 2019 году был назначен посол нашей страны в Испании, чтобы подогреть и ощутить интерес к мультиспортивному событию.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Павел Пустовой, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Испании:
Уже есть подтверждение от генерального секретаря Всемирной туристской организации, который планирует приехать на торжественную церемонию закрытия II Европейских игр. Несомненно, это большой успех и признание мероприятия такого уровня и такого плана на всемирном уровне.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Права на трансляцию II Европейских игр уже купили в 120 странах. Национальное телевидение Испании – одним из первых. Во время минских стартов в этой студии будут кипеть горячие дискуссии.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

Иоланда Гарсия Хуэвас, директор спортивного вещания национального телеканала Испании:
Это наша главная студия. Обычно ведущий вместе с гостями-экспертами обсуждают здесь соревнования. Трансляций будет много, поэтому нелегко будет найти окошко для дискуссий. Нужно работать, чтобы больше людей знали о Европейских играх. Потому что для атлетов очень важно там участвовать.

«Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида

За 54 дня до начала Игр Минск и Мадрид все ближе. Пока все нюансы, собираясь вот на такие специальные семинары, прогоняют заочно. В середине мая международная команда переместится в белорусскую столицу, где для нее уже начали возводить вещательный центр.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Чем ближе II Европейские игры, тем больше хочется о них рассказывать. Пока о подготовке, важная часть которой – организация телевизионной...
 
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