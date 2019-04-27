|
Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новая собственная квартира – уже не мечта, а реальность! Теперь свое жилье можно приобрести и с обычной зарплатой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Крупнейший белорусский застройщик «Дана Холдингс» объявляет о старте реализации квартир в многофункциональном комплексе «Минск Мир» в рассрочку – внимание! – до 10 лет. Информацию о домах и планировках квартир можно найти на сайте bir.by, а также узнать в отделе продаж компании. Все подробности – в репортаже.
В беспрецедентной акции участвуют все дома многофункционального комплекса «Минск Мир». Это уже новый уровень и отношения к клиентам, и новый уровень строительства. Энергоэффективные здания на основе технологии «умного дома». В светлом холле – место для консьержа и даже санитарная комната с пеленальным столиком. Скоростные лифты бесшумны, а все квартиры – свободной планировки, с французскими окнами и панорамным остеклением лоджий.
В бонус жильцам – отличная инфраструктура. На территории комплекса – зона безопасности: дома и дворы оборудованы системой видеонаблюдения. Нет проблем с парковкой и удобное транспортное сообщение. А буквально рядом – и школы, и детсады, и поликлиника. Тут же большой парк, современные игровые площадки, беговые и велодорожки.
Вибор Мулич, вице-президент Dana Holdings:
До 10 лет без процентов и переплат, никаких справок о доходах, никаких поручителей. Все это реально, ведь выгодная рассрочка предоставляется самим застройщиком. Покупателю необходимо лишь внести не менее 30 % от стоимости квартиры и заключить договор. Все! Остальную сумму собственник выплачивает ежемесячно равными долями на протяжении выбранного срока рассрочки. К примеру, если речь о 10 годах, то получается 120 выплат.
Оксана Орсик:
Андрей Еркович:
Галина Чиникайло:
Это невероятно, но если посчитать, то суммы ежемесячных выплат будут меньше, чем платить за арендное жилье в Минске. Вот только платит клиент «Дана Холдингс» уже за свое! В отличие от кредита, у рассрочки есть еще несколько важных преимуществ: чем меньше срок выплат либо чем выше первый взнос, тем больше скидка на квартиру.
Вибор Мулич:
Многофункциональный комплекс «Минск Мир» – это город в городе, развитая инфраструктура которого обеспечивает комфорт проживания и подчеркивает все преимущества современного мегаполиса.
А деловым сердцем комплекса станет Минский международный финансовый центр MinskWorld. Проект глобальный, и сделать его нужно на высоком уровне. И вот здесь очень кстати будет помощь. В частности, Беларусь заинтересована в опыте Объединенных Арабских Эмиратов.
Руководство Дубайского международного финансового центра на днях побывало в нашей стране. Принимали гостей на самом высоком уровне. Изюминкой MinskWorld должны стать современные финтехнологии. Сотрудничество – импульс для развития цифровой экономики. К слову, меморандум о взаимодействии между правительством Беларуси и Дубайским финансовым центром уже подписан.
А в 2018 году соглашение с финансовым центром Дубая подписала и компания «Дана Холдингс». Делегация из Эмиратов побывала и на территории строящегося комплекса «Минск Мир». Увиденное гостей впечатлило: по их оценке, столь смелую архитектуру и такие масштабы стройки они видели только у себя на родине в Дубае. Финцентр MinskWorld, как отметили инвесторы, органично впишется в новый облик столицы, который создает крупнейший белорусский застройщик.
В Беларуси «Дана Холдингс» построила уже немало – площадь всех возведенных зданий свыше 3 миллионов квадратных метров. Один из самых знаменитых комплексов, который практически уже готов, – «Маяк Минска» рядом с Национальной библиотекой.
Поющий водный каскад запустят уже на майских праздниках, а еще зрителей ожидает лазерное шоу. Мечты в реальность крупнейший белорусский застройщик воплощает на протяжении многих лет, и с каждым годом строить свое жилье становится еще проще. Создать доступные условия для каждого – важнейшая задача для «Дана Холдингс».
«Минск Мир» – деловой, развлекательный и, конечно, жилой. Жить в таком футуристичном комплексе столицы не только престижно, но теперь еще и выгодно.
Предложение «Дана Холдингс» о продаже квартир в рассрочку до 10 лет действует только до конца мая. И если у вас самая обычная зарплата, то даже с ней новая и, самое главное, своя квартира – это не мечта, а реальность.
*На правах рекламы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»
Новости Беларуси. Новая собственная квартира – уже не мечта, а реальность! Теперь свое жилье можно приобрести и с обычной зарплатой, сообщили в программе «Неделя»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)