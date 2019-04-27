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Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

28.04.2019 20:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новая собственная квартира – уже не мечта, а реальность! Теперь свое жилье можно приобрести и с обычной зарплатой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

Крупнейший белорусский застройщик «Дана Холдингс» объявляет о старте реализации квартир в многофункциональном комплексе «Минск Мир» в рассрочку – внимание! – до 10 лет. Информацию о домах и планировках квартир можно найти на сайте bir.by, а также узнать в отделе продаж компании. Все подробности – в репортаже.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

В беспрецедентной акции участвуют все дома многофункционального комплекса «Минск Мир». Это уже новый уровень и отношения к клиентам, и новый уровень строительства. Энергоэффективные здания на основе технологии «умного дома». В светлом холле – место для консьержа и даже санитарная комната с пеленальным столиком. Скоростные лифты бесшумны, а все квартиры – свободной планировки, с французскими окнами и панорамным остеклением лоджий.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

В бонус жильцам – отличная инфраструктура. На территории комплекса – зона безопасности: дома и дворы оборудованы системой видеонаблюдения. Нет проблем с парковкой и удобное транспортное сообщение. А буквально рядом – и школы, и детсады, и поликлиника. Тут же большой парк, современные игровые площадки, беговые и велодорожки.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

Вибор Мулич, вице-президент Dana Holdings:
В корпоративной культуре Dana Holdings социальная ответственность глубоко укорена. Из-за этого мы решили принять на себя огромное финансовое усилие и предложить квартиры в рассрочку на 10 лет от застройщика. Это уникальное предложение на рынке недвижимости Беларуси. Я думаю, что и в Европе никто не предлагает таких условий.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

До 10 лет без процентов и переплат, никаких справок о доходах, никаких поручителей. Все это реально, ведь выгодная рассрочка предоставляется самим застройщиком. Покупателю необходимо лишь внести не менее 30 % от стоимости квартиры и заключить договор. Все! Остальную сумму собственник выплачивает ежемесячно равными долями на протяжении выбранного срока рассрочки. К примеру, если речь о 10 годах, то получается 120 выплат.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

Оксана Орсик:
Для нас это будет первое свое жилье. Мы долго арендовали. Это очень интересное предложение. Процент по кредиту на рынке очень существенный. И любой семье, я думаю, хотелось бы рассмотреть вариант, который будет более выгодным.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

Андрей Еркович:
При средних, как говорится, доходах можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя в других каких-то благах.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

Галина Чиникайло:
Сейчас мы живем в общежитии. Рассрочка, конечно, очень неплохо. Поэтому сейчас обдумываем, бронируем. Будем покупать!

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

Это невероятно, но если посчитать, то суммы ежемесячных выплат будут меньше, чем платить за арендное жилье в Минске. Вот только платит клиент «Дана Холдингс» уже за свое! В отличие от кредита, у рассрочки есть еще несколько важных преимуществ: чем меньше срок выплат либо чем выше первый взнос, тем больше скидка на квартиру.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

Вибор Мулич:
Первая продажа, сегодня только что объявили, получилась многодетной семье, у которой – как мы уже объявляли – есть скидка. Это семья была очень счастлива. Квартир хватит. До праздников хватит.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

Многофункциональный комплекс «Минск Мир» – это город в городе, развитая инфраструктура которого обеспечивает комфорт проживания и подчеркивает все преимущества современного мегаполиса.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

А деловым сердцем комплекса станет Минский международный финансовый центр MinskWorld. Проект глобальный, и сделать его нужно на высоком уровне. И вот здесь очень кстати будет помощь. В частности, Беларусь заинтересована в опыте Объединенных Арабских Эмиратов.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

Руководство Дубайского международного финансового центра на днях побывало в нашей стране. Принимали гостей на самом высоком уровне. Изюминкой MinskWorld должны стать современные финтехнологии. Сотрудничество – импульс для развития цифровой экономики. К слову, меморандум о взаимодействии между правительством Беларуси и Дубайским финансовым центром уже подписан.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

А в 2018 году соглашение с финансовым центром Дубая подписала и компания «Дана Холдингс». Делегация из Эмиратов побывала и на территории строящегося комплекса «Минск Мир». Увиденное гостей впечатлило: по их оценке, столь смелую архитектуру и такие масштабы стройки они видели только у себя на родине в Дубае. Финцентр MinskWorld, как отметили инвесторы, органично впишется в новый облик столицы, который создает крупнейший белорусский застройщик.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

В Беларуси «Дана Холдингс» построила уже немало – площадь всех возведенных зданий свыше 3 миллионов квадратных метров. Один из самых знаменитых комплексов, который практически уже готов, – «Маяк Минска» рядом с Национальной библиотекой.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

Поющий водный каскад запустят уже на майских праздниках, а еще зрителей ожидает лазерное шоу. Мечты в реальность крупнейший белорусский застройщик воплощает на протяжении многих лет, и с каждым годом строить свое жилье становится еще проще. Создать доступные условия для каждого – важнейшая задача для «Дана Холдингс».

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

«Минск Мир» – деловой, развлекательный и, конечно, жилой. Жить в таком футуристичном комплексе столицы не только престижно, но теперь еще и выгодно.

Dana Holdings предложил 10-летнюю рассрочку на квартиры: «Можно легко рассчитываться и не сильно ужимать себя»

Предложение «Дана Холдингс» о продаже квартир в рассрочку до 10 лет действует только до конца мая. И если у вас самая обычная зарплата, то даже с ней новая и, самое главное, своя квартира – это не мечта, а реальность.

*На правах рекламы
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новая собственная квартира – уже не мечта, а реальность! Теперь свое жилье можно приобрести и с обычной зарплатой, сообщили в программе «Неделя»...
 
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