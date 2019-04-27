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ЦСКА под началом Гончаренко проиграл «Краснодару» и ухудшил шансы на Лигу чемпионов
Источник материала: Tut.by
Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко проиграли в гостях «Краснодару» и пропустили соперника на третье место в турнирной таблице премьер-лиги чемпионата России.
Эта неудача значительно осложнила шансы ЦСКА в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.
«Краснодар» — ЦСКА — 2:0
Голы: 1:0 — Уткин (7, пас — Игнатьев), 2:0 — Стоцкий (55, пас — Вандерсон).
Удаление: Влашич (88, после второго предупреждения).
ЦСКА с 44 очками в 26 матчах опустился на 4-е место в турнирной таблице и пропустил «Краснодар» на 3-ю «лигочемпионскую» строку.
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Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко проиграли в гостях «Краснодару» и пропустили соперника на третье место в...
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