ЦСКА под началом Гончаренко проиграл «Краснодару» и ухудшил шансы на Лигу чемпионов

Источник материала: Tut.by

Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко проиграли в гостях «Краснодару» и пропустили соперника на третье место в турнирной таблице премьер-лиги чемпионата России.

Эта неудача значительно осложнила шансы ЦСКА в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

«Краснодар» — ЦСКА — 2:0

Голы: 1:0 — Уткин (7, пас — Игнатьев), 2:0 — Стоцкий (55, пас — Вандерсон).

Удаление: Влашич (88, после второго предупреждения).

ЦСКА с 44 очками в 26 матчах опустился на 4-е место в турнирной таблице и пропустил «Краснодар» на 3-ю «лигочемпионскую» строку.