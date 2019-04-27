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Председатель КНР поддержал Лукашенко на предстоящих в 2020 году президентских выборах

28.04.2019 20:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Председатель КНР Си Цзинпин рассчитывает, что белорусы на президентских выборах 2020 года сделают "правильный выбор".

"Я знаю, что в следующем году у вас состоятся президентские выборы. Уверен, что белорусский народ сделает правильный выбор", - сказал Си Цзинпин, обращаясь к президенту Беларуси Александру Лукашенко в ходе двусторонней встречи 26 апреля в Пекине, фрагмент которой показал в воскресенье вечером белорусский телеканал ОНТ.

"Должен отметить большие успехи Беларуси в деле государственного строительства и экономического развития. Индустриальный парк "Великий камень стал одним из образцовых примеров нашего сотрудничества", - отметил глава КНР.

А.Лукашенко в свою очередь сказал, что в Беларуси считают Китай "настоящим, всепогодным другом" "В Беларуси никогда не было и не будет сомнений в правильности выбранных вами инициатив", - сказал белорусский президент руководителю Китая.

"Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере, как и мы всегда уверены в поддержке с вашей стороны", - отметил А.Лукашенко.

В сюжете телеканала также сообщили, что в ходе "в формате переговоров на полях вскоре продолжится диалог Беларуси и Китая на высшем уровне – Александр Лукашенко и Си Цзинпин договорились отдельно встретится в июне в Бишкеке, на саммите ШОС".

Очередные выборы президента Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

 
 
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Председатель КНР Си Цзинпин рассчитывает, что белорусы на президентских выборах 2020 года сделают "правильный выбор".
 
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