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Вашингтон продолжает консультации с Москвой по Северной Корее - Болтон

28.04.2019 19:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

США продолжают консультации по Северной Корее с рядом стран, в том числе и с Россией, сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

"Шестисторонний подход (к решению ядерной проблемы Северной Кореи) потерпел неудачу в прошлом, но это не означает, что мы не консультируемся с другими странами. В пятницу президент (США) серьезно обсудил это (северокорейскую проблему) с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, мы консультируемся с русскими, с китайцами, с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином", - сказал Дж.Болтон в интервью, которое вышло в эфир телеканала Fox News в воскресенье.

 
 
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США продолжают консультации по Северной Корее с рядом стран, в том числе и с Россией, сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
 
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