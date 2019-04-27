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Вахтёр общежития пострадала при попытке потушить пожар в Барановичах

28.04.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

27.04.2019 года в 05-26 в центр оперативного управления Брестского областного УМЧС от диспетчера сектора мониторинга «Молния» по прямой линии поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в 5-этажном общежитии по адресу: г.Барановичи, ул. Космонавтов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65707.php

Вахтёр общежития пострадала при попытке потушить пожар в Барановичах

По прибытии к месту вызова в 05-29 спасатели обнаружили незначительное задымление в общем коридоре первого корпуса общежития, на 2-5 этажах задымления не было, эвакуация жильцов не требовалась.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65707.php

Вахтёр общежития пострадала при попытке потушить пожар в Барановичах

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем уничтожена детская коляска, повреждены два детских велосипеда, закопчены стены и потолок в коридоре первого этажа.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65707.php

Вахтёр общежития пострадала при попытке потушить пожар в Барановичах

В ходе самостоятельного тушения пожара при помощи огнетушителя пострадала вахтер общежития, 1963 г.р., которая с отравлением продуктами горения, термоингаляционным ожогом, ожогом щеки и кисти руки госпитализирована. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  27.04.2019 года в 05-26 в центр оперативного управления Брестского областного УМЧС от диспетчера сектора мониторинга «Молния» по прямой линии поступило сообщение о...
 
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