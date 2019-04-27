В Бережном отреставрировали придорожный поклонный крест

Источник материала: Виртуальный Брест

Прихожане старались успеть до Пасхи.



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В агрогородке Бережное на повороте к церкви Параскевы Пятницы на своё прежнее место установлен придорожный поклонный крест.

В его реставрации приняли участие многие прихожане храма. Одни восстанавливали поврежденные в ветхое состояние отдельные элементы распятия, другие заделывали шпатлёвкой трещины в дереве, третьи благоустраивали подход к кресту. Трудились несколько недель.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65706.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65706.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65706.php

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Затем автокран местного коллективного хозяйства поднял отреставрированный крест и водрузил его на прежнее место. Он стал ниже на два метра. Нижнюю часть, 27 лет находившуюся в бетоне и подгнившую, пришлось отпились. Для лучшей сохранности дерева в этот раз главный христианский символ поместили в металлическую трубу.

Прихожане рассказали Медиа-Полесью историю изготовления креста. Его в 1992 году изготовил из дуба резчик по дереву из соседнего Рубля, ныне уже покойный. В Бережное доставляли на гужевых повозках.

В пятницу вечером обновленный крест украсили алыми лентами. Старались успеть до Пасхи, говорят прихожане. Успели…