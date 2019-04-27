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В чистом поле водитель сдавал задом и... столкнулся с другим авто
28.04.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня днём водитель автомобиля «Рено» при движении задним ходом не прибегнул к помощи посторонних лиц, которые предупредили бы о приближающейся технике или препятствии, и недалеко от д. Зарытово столкнулся с «Фольксвагеном».
Машины получили механические повреждения. Водители были трезвые, сообщил «Ляхавіцкаму весніку» старший госавтоинспектор ОГАИ Александр АНИКЕВИЧ.
Виновник аварии — житель Ляховичского района 1997 г.р., пострадавший водитель из Слуцка.
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Сегодня днём водитель автомобиля «Рено» при движении задним ходом не прибегнул к помощи посторонних лиц, которые предупредили бы о приближающейся технике или...
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