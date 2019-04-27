ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В чистом поле водитель сдавал задом и... столкнулся с другим авто

28.04.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня днём водитель автомобиля «Рено» при движении задним ходом не прибегнул к помощи посторонних лиц, которые предупредили бы о приближающейся технике или препятствии, и недалеко от д. Зарытово столкнулся с «Фольксвагеном».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65705.php

В чистом поле водитель сдавал задом и... столкнулся с другим авто

Машины получили механические повреждения. Водители были трезвые, сообщил «Ляхавіцкаму весніку» старший госавтоинспектор ОГАИ Александр АНИКЕВИЧ.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65705.php

В чистом поле водитель сдавал задом и... столкнулся с другим авто

Виновник аварии — житель Ляховичского района 1997 г.р., пострадавший водитель из Слуцка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня днём водитель автомобиля «Рено» при движении задним ходом не прибегнул к помощи посторонних лиц, которые предупредили бы о приближающейся технике или...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидерство на выборах в Испании сохранят социалисты, но им не удастся заручиться поддержкой большинства - данные опросов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика