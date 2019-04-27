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Проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации внесен в правительство

28.04.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации внесен на рассмотрение в правительство. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65704.php

Проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации внесен в правительство

"Внесли в правительство предложение создания определенного страхового фонда на случай потери заработной платы людей, которые работают на предприятиях, которые попали под банкротство или под санацию", - проинфрмировал он. По словам председателя ФПБ, при подготовке данного документа специалисты изучали, как решается эта проблема в других странах. Сформированные для данных целей страховые фонды как раз решают эту проблему.

Как сообщалось, внедрение этого механизма защиты позволит работнику получить гарантированный доход за определенный период при банкротстве должника-нанимателя, обеспечить своевременное перечисление страховых взносов, что является гарантом пенсионного обеспечения, а также не допустить увеличения расходной части бюджета. 

Михаил Орда также отметил необходимость принимать все меры для повышения рождаемости в нашей стране. "Президент нашего государства активно поддерживает такие вопросы и всегда на первое место ставит рождаемость. Тоже внесли сейчас предложение, думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Это начисление пенсионного стажа мамам, у которых четверо детей. Сегодня насчитывается только на троих детей. Мы считаем, что это законодательное упущение и в ближайшее время этот вопрос будет решен", - добавил Михаил Орда.

Говоря о наиболее значимых инициативах, председатель ФПБ подчеркнул роль профсоюзов в подготовке предложений в обновленный Трудовой кодекс. Внесено более 40 предложений, которые были поддержаны. Документ призван снять ряд проблемных моментов. К примеру, урегулировать вопросы, связанные с материальной ответственностью работников, действием краткосрочных контрактов, защитить работающих пенсионеров и др.

Председатель федерации также подробно остановился на проводимой работе по народному контролю за ростом цен. Специалисты изучают цены по 97 позициям продуктов питания более чем в 200 магазинах в 137 регионах страны. "Мы предлагаем, как сегодня влиять на ценообразование, эффективно влиять. У нас есть свои четкие понимания и соображения по этому поводу. Благодаря тому, что мы с правительством по этому поводу очень тесно работали, нам удалось ситуацию стабилизировать и сегодня уже отработан нормативный правовой акт правительства, который должен полностью отрегулировать этот вопрос", - подытожил он.

 
 
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  Проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации внесен на рассмотрение в правительство. Об этом в программе "Главный эфир"...
 
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