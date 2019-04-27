Жительница Ганцевичей на легковом авто «догнала» барановичский бус

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла 27 апреля на 8-м километре автодороги Барановичи-Ляховичи.



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Фото: Ляхавіцкі веснік, ОГАИ Ляховичского РОВД

Недалеко от деревни Литва, женщина-водитель из Ганцевичей (1995 г.р.), управляя автомобилем «Фольскваген-Венто» неправильно выбрала дистанцию и врезалась в «Форд-Транзит», который ехал впереди. Бусом управлял 23- летний житель нашего города.

В ДТП никто не пострадал, сообщает «Ляхавіцкі веснік» со ссылкой на старшего госавтоинспектора Ляховичского ОГАИ Александра Аникевича. По факту аварии проводится проверка.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65703.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Ляхавіцкі веснік, ОГАИ Ляховичского РОВД