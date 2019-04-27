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Жительница Ганцевичей на легковом авто «догнала» барановичский бус
28.04.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла 27 апреля на 8-м километре автодороги Барановичи-Ляховичи.
Фото: Ляхавіцкі веснік, ОГАИ Ляховичского РОВД
Недалеко от деревни Литва, женщина-водитель из Ганцевичей (1995 г.р.), управляя автомобилем «Фольскваген-Венто» неправильно выбрала дистанцию и врезалась в «Форд-Транзит», который ехал впереди. Бусом управлял 23- летний житель нашего города.
В ДТП никто не пострадал,
Фото: Ляхавіцкі веснік, ОГАИ Ляховичского РОВД
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Авария произошла 27 апреля на 8-м километре автодороги Барановичи-Ляховичи. Фото: Ляхавіцкі веснік, ОГАИ Ляховичского РОВД Недалеко от деревни Литва,...
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