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«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

28.04.2019 23:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Попрошайничество старо, как мир. Если журналистика – вторая древнейшая профессия, то профессиональные попрошайки могут смело претендовать на почетное третье место, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И у нас в стране это не запрещено законом. А вот в Европе действует целое движение, направленное на борьбу с попрошайками. Причем виновными признают не только тех, кто просит помощи, но и тех, кто ее оказывает.

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

У нас в стране такое вряд ли может прижиться. Но все же не лишним иногда бывает узнать больше информации о том, кому мы помогаем. Ведь лучше поддержать того, кто действительно в этом нуждается, а не бездумно бросить деньги мошеннику.

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

Неуверенно, но стараясь. Глядя, как Ваня читает, и не скажешь, что мальчик отличается от сверстников. Только виражам судьбы этого ребенка не позавидует и взрослый.

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

Лариса Борисюк:
В день нашего дня рождения (Ване было четыре годика) нам поставили нейробластому 4-й стадии. Случайно это обнаружилось. До этого ребенок был здоровый, в сад ходил.

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

Врачи разводили руками: поздно. Ваню взялись лечить лишь в Испании. Собрать больше 100 тысяч евро семье Борисюк помогли в благотворительном фонде. Болезнь отступила. Родители надеются, что навсегда.

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

А это видео сняла Гулико Махнадзе. Девушка борется с теми, кто наживается на милосердии. И порой (как шутят в соцсетях) «исцеляет колясочников».

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

Гулико Махнадзе:
Это очень прибыльный бизнес. Минимум что они собирают – это 100 рублей в день. В зависимости от точки. Даже пьяный будет сидеть, будет видно, что он пьяный, ему все равно будут подавать.

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

Гулико (это, кстати, псевдоним) подсчитала: в Минске попрошаек-мошенников около 700. Места их дислокации известны: переходы у конечных станций метро, приходы церквей.

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Да, есть и те, кто стоит с протянутой рукой по острой нужде. И им действительно нужна помощь. Только если в этой истории фигурируют детские фотографии, это мошенничество с 99 % вероятностью.

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

Наталья Маханько, директор благотворительного фонда «Шанс»:
В Республике Беларусь нет необходимости собирать деньги для больного ребенка на улице. Это все может происходить официальным путем, когда родители открывают благотворительный счет и собирают туда деньги. Когда фонд помогает больному ребенку, тоже собирает деньги безналичным путем.

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

Другое дело, когда благотворительный счет прозрачен, фонд создан. А вот способ сбора денег, что называется, «на тоненького». Такой демонстрирует организация, работающая с детским хосписом в Бобруйске. Ее волонтеры собирают деньги в людных местах Минска каждый день.

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

Специалисты советуют: прежде чем делать пожертвование на улице, стоит узнать, зачем кому-то понадобились деньги. Ответы на простые вопросы работают лучше детектора лжи.

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

Антон Приходько, профайлер:
Как будет отвечать на любые вопросы человек, заинтересованный в помощи? Он будет ассоциирован, он будет находиться в моменте, в горе. Он будет отвечать на вопросы, что произошло. Человек же, который наоборот нас обманывает, он будет бояться, что его разоблачили. Он начинает менять позу, начинает притрагиваться к себе, переминаться.

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

Статьи «Попрошайничество» в КоАП или УК Беларуси нет. Впрочем, получить срок можно. Если милостыню просит несовершеннолетний, за которым – взрослая «крыша». Но такие дела не распространены. Как и заявления от тех, кто добровольно дает деньги в руки чужому человеку.

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

Руслан Яковлев, юрист:
Фактически это способ хищения имущества. И, соответственно, за это хищение имущества наступает уголовная ответственность, если эта сумма превышает 51 рубль.

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

Между тем «подавать» в обществе принято. Кто-то жертвует из-за чувства вины. К примеру, за жизнь в достатке. Кто-то – на случай, если беда случится с ним. А некоторые по религиозным мотивам.

«Минимум что они собирают – это 100 рублей в день». Где проходит грань между бизнесом и благотворительностью

Наталья Олифирович, психолог:
Мы выросли в христианской культуре. А христианство говорит о том, что блаженны нищие духом. Что им Царство Божие уготовано. И что человек юродивый-страдающий – это человек достойный, но по каким-то причинам выпавший из социальной обоймы.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Попрошайничество старо, как мир. Если журналистика – вторая древнейшая профессия, то профессиональные попрошайки могут смело претендовать на...
 
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