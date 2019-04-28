Швеция в овертайме вырвала у России золото юниорского чемпионата мира по хоккею

Источник материала: Tut.by

Хоккеисты сборной Швеции выиграли золото чемпионата мира среди юниоров до 18 лет. В решающем поединке в Эрншельдсвике хозяева турнира взяли верх над сверстниками из России.



Фото: iihf.com

Швеция — Россия — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Реймунд (Хенрикссон, 9.32), 2:0 — Холмстрем (25.53), 2:1 — Подколзин (Амиров, Хуснутдинов, 31.48), 2:2 — Амиров (Подколзин, Хуснутдинов, 40.20), 2:3 — Грошев (Ващенко, 50.22), 3:3 — Реймунд (Хольц, Бреберг, 50.47), 4:3 — Реймунд (Браннстам, Юханссон, 65.44).

Броски: 23−37.

Штраф: 10−6.

По ходу матча шведы растеряли перевес в две шайбы. А в середине третьего периода лидерство впервые захватили россияне. Правда, они были впереди всего 25 секунд, пока скандинавы не сравняли счет.

В конце третьего периода шведы получили два удаления, но россияне не воспользовались этими шансами, и игра перетекла в овертайм, где удачливее оказались скандинавы. Героем матча стал Лукас Реймунд, который оформил хет-трик и принес своей команде золото.

Швеция впервые выиграла золото ЮЧМ, прежде шведы 5 раз становились вице-чемпионами и 4 раза завоевывали бронзу.

Российские хоккеисты вышли в финал ЮЧМ впервые с 2009 года. Теперь в активе России 11 медалей ЮЧМ (3 золотые, 5 серебряных, 3 бронзовые).

Бронзовые медали ЮЧМ завоевала сборная США, в матче за 3-е место обыгравшая Канаду — 5:2.

В серии до 2 побед за сохранение прописки в элитном дивизионе Швейцария в трех матчах взяла верх над Словакией — 4:1, 3:4, 6:3.