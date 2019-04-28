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«Минчанка» домашним поражением завершила дебютный сезон российской суперлиги
Источник материала: Tut.by
Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в заключительный день домашнего этапа турнира за 9−12-е места в суперлиге чемпионата России. 28 апреля белорусская команда в четырех сетах проиграла челябинскому «Динамо-Метару».
«Минчанка» — «Динамо-Метар» — 1:3 (25:27, 21:25, 25:23, 20:25).
Очки в составе «Минчанки» набирали Екатерина Сокольчик (22), Владислава Просолова (18), Надежда Столяр (10), Оксана Ковальчук (9), Анастасия Шаш (8), Анна Калиновская (5), Дарья Володько (1).
В другом матче 28 апреля «Сахалин» выиграл у саратовского «Протона» — 3:1 (19:25, 25:20, 25:19, 29:27).
2-й, заключительный, тур плей-аута 26−28 апреля принимал минский Дворец спорта «Уручье».
26 апреля «Минчанка» в трех партиях
После завершения плей-аута «Минчанка» заняла итоговое 10-е место в своем дебютном сезоне в российской суперлиге.
Согласно регламенту, в турнире за 9−12-е места учитываются все очки, заработанные командой на предварительном этапе. Команда, занявшая по итогам турнира за 9−12-е места 12-е место (за исключением «Минчанки»), играет переходные матчи до трех побед с командой, занявшей 1-е место в высшей лиге «А».
12-е место занял саратовский «Протон». Он и сразится за сохранение прописки в суперлиге.
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Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в заключительный день домашнего этапа турнира за 9−12-е места в суперлиге чемпионата России.
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