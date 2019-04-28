«Минчанка» домашним поражением завершила дебютный сезон российской суперлиги

Источник материала: Tut.by

Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в заключительный день домашнего этапа турнира за 9−12-е места в суперлиге чемпионата России.​​ 28 апреля белорусская команда в четырех сетах проиграла челябинскому «Динамо-Метару».



Фото: cev.eu

«Минчанка» — «Динамо-Метар» — 1:3 (25:27, 21:25, 25:23, 20:25).

Очки в составе «Минчанки» набирали Екатерина Сокольчик (22), Владислава Просолова (18), Надежда Столяр (10), Оксана Ковальчук (9), Анастасия Шаш (8), Анна Калиновская (5), Дарья Володько (1).

В другом матче 28 апреля «Сахалин» выиграл у саратовского «Протона» — 3:1 (19:25, 25:20, 25:19, 29:27).

2-й, заключительный, тур плей-аута 26−28 апреля принимал минский Дворец спорта «Уручье».

26 апреля «Минчанка» в трех партиях взяла верх над саратовским «Протоном», а 27 апреля в пяти сетах уступила «Сахалину», выигрывая 2:0 после двух партий.

После завершения плей-аута «Минчанка» заняла итоговое 10-е место в своем дебютном сезоне в российской суперлиге.



Фото: volley.ru

Согласно регламенту, в турнире за 9−12-е места учитываются все очки, заработанные командой на предварительном этапе. Команда, занявшая по итогам турнира за 9−12-е места 12-е место (за исключением «Минчанки»), играет переходные матчи до трех побед с командой, занявшей 1-е место в высшей лиге «А».

12-е место занял саратовский «Протон». Он и сразится за сохранение прописки в суперлиге.