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«Цмокi» потерпели 22 поражения в 26 матчах и заняли последнее место в Единой лиге ВТБ
Источник материала: Tut.by
Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» выездным поражением от «Нижнего Новгорода» завершили регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Потерпев 22 неудачи в 26 поединках, «драконы» заняли последнее место в турнирной таблице.
«Нижний Новгород» — «Цмокi-Мiнск» — 77:70 (13:22, 18:16, 27:9, 19:23).
«Цмокі-Мінск»: Саддлер (30 очков + 5 подборов + 4 ассиста), Михайлович (0
После первой половины матча минчане лидировали с разницей в 7 очков (38:31), однако провал в третьей четверти, когда хозяева совершили рывок 19:0, перечеркнул все предыдущие усилия «драконов».
Заключительный период «Цмокi» смогли выиграть, но это позволило им лишь до 7 очков сократить итоговое отставание.
Зоран Лукич (главный тренер «Нижнего Новгорода»):
— В первую очередь хочу поздравить нашего соперника — они провели хорошую игру, продемонстрировав самоотдачу. А также своего коллегу Ростислава Вергуна. С его приходом «Цмокi-Мiнск» становится совсем другой командой — по сравнению с той, что играла против нас в октябре в Минске. Видна рука тренера и улучшения в коллективе.
Что касается нас, то провели ужасную первую половину. В третьей четверти включили режим форсажа — отлично отрабатывали в защите, читали игру — молодцы! В заключительном отрезке сказалась короткая ротация и усталость ряда игроков. К сожалению, сегодня двое баскетболистов из нашего коллектива не помогли остальным и фактически сыграли за соперника. Нам нужно разобрать этот момент, поскольку меня не устраивает то, что я видел в их исполнении.
Тем не менее, браво за вторую половину. Отдельно хочу отметить Антона Астапковича. Да, он в конце промазал несколько открытых бросков, но это была уже усталость, — приводит слова наставника официальный
Ростислав Вергун (главный тренер «Цмокi-Мiнск»):
— Довольно удачно начали матч. Возможно, легкость, с которой мы добились лидерства, сыграла с нами злую шутку — ребята слишком рано почувствовали себя победителями. В третьей четверти мы за это поплатились. «Нижний» — команда с крепким характером и невероятной домашней поддержкой. Они начали играть в свой баскетбол, а мы перестали наказывать их за сверхагрессивные действия в защите и абсолютно провалили отрезок. Нужно отметить, что в нашем нынешнем составе мы должны играть в 6−7 человек. Сегодня, к сожалению, можно выделить только пару игроков.
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» выездным поражением от «Нижнего Новгорода» завершили регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Потерпев 22 неудачи в 26 поединках, «драконы»...
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