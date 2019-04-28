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«Цмокi» потерпели 22 поражения в 26 матчах и заняли последнее место в Единой лиге ВТБ

28.04.2019 21:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» выездным поражением от «Нижнего Новгорода» завершили регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Потерпев 22 неудачи в 26 поединках, «драконы» заняли последнее место в турнирной таблице.


Фото: vtb-league.com

«Нижний Новгород» — «Цмокi-Мiнск» — 77:70 (13:22, 18:16, 27:9, 19:23).

«Цмокі-Мінск»: Саддлер (30 очков + 5 подборов + 4 ассиста), Михайлович (0
+ 10 подборов), Тростинецкий (3), Мещеряков (3), Семенюк (4), Сарикопулос (3) Кудрявцев (11), Белянков (7), Рогозенко (0), Полещук (9).

После первой половины матча минчане лидировали с разницей в 7 очков (38:31), однако провал в третьей четверти, когда хозяева совершили рывок 19:0, перечеркнул все предыдущие усилия «драконов».

Заключительный период «Цмокi» смогли выиграть, но это позволило им лишь до 7 очков сократить итоговое отставание.

Зоран Лукич (главный тренер «Нижнего Новгорода»):

— В первую очередь хочу поздравить нашего соперника — они провели хорошую игру, продемонстрировав самоотдачу. А также своего коллегу Ростислава Вергуна. С его приходом «Цмокi-Мiнск» становится совсем другой командой — по сравнению с той, что играла против нас в октябре в Минске. Видна рука тренера и улучшения в коллективе.

Что касается нас, то провели ужасную первую половину. В третьей четверти включили режим форсажа — отлично отрабатывали в защите, читали игру — молодцы! В заключительном отрезке сказалась короткая ротация и усталость ряда игроков. К сожалению, сегодня двое баскетболистов из нашего коллектива не помогли остальным и фактически сыграли за соперника. Нам нужно разобрать этот момент, поскольку меня не устраивает то, что я видел в их исполнении.

Тем не менее, браво за вторую половину. Отдельно хочу отметить Антона Астапковича. Да, он в конце промазал несколько открытых бросков, но это была уже усталость, — приводит слова наставника официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Ростислав Вергун (главный тренер «Цмокi-Мiнск»):

— Довольно удачно начали матч. Возможно, легкость, с которой мы добились лидерства, сыграла с нами злую шутку — ребята слишком рано почувствовали себя победителями. В третьей четверти мы за это поплатились. «Нижний» — команда с крепким характером и невероятной домашней поддержкой. Они начали играть в свой баскетбол, а мы перестали наказывать их за сверхагрессивные действия в защите и абсолютно провалили отрезок. Нужно отметить, что в нашем нынешнем составе мы должны играть в 6−7 человек. Сегодня, к сожалению, можно выделить только пару игроков.


Фото: vtb-league.com

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Теги: Минск
 
 
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» выездным поражением от «Нижнего Новгорода» завершили регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Потерпев 22 неудачи в 26 поединках, «драконы»...
 
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