Впервые с 2014 года Благодатный огонь был передан в Донецк

Источник материала: Интерфакс

Впервые с начала боевых действий на Донбассе, Благодатный огонь, привезенный в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк, сообщил народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский.

"Это сигнал нашим братьям и соотечественникам, находящимся на не подконтрольной Киеву территории: мы остаемся едиными, как бы нас ни пытались разъединить. Для людей по ту сторону линии размежевания это возможность иметь чувство сопричастности к великому празднику, ощущать единство со своими братьями в рамках единой церкви", - написал народный депутат, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

В.Новинский отметил, что Украинская православная церковь играет важную роль в процессе объединения страны.

"Донецкая и Мариупольская епархия продолжает оставаться единой, несмотря на продолжающиеся боевые действия на Донбассе. Но именно с духовного единения должно начаться реальное объединение страны. Подобные шаги могут дать намного больше для достижения мира, чем заявления политиков, упражняющихся в красноречии вместо конкретных дел. Весть о воскресении Христа и сопровождающие его чудеса несут мир и любовь, объединяя верующих, а не углубляя вражду между гражданами одного государства. Именно с таких шагов начинается процесс преодоления противостояния, начинается путь к миру", - подытожил В.Новинский.