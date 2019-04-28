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Василиса Марзалюк о Европейских играх: Поддержите нас, и мы покажем, что такое Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каждый из медалистов наверняка держит в уме Европейские игры. Держит их и героиня нашего следующего сюжета. Василиса Марзалюк на борцовском ковре боец опытный, но тем не менее все еще готова удивлять соперников. Чемпионка первых Европейских игр – в сюжете «Недели спорта» на СТВ.
Первые Европейские игры в Баку стали фееричными для женской сборной Беларуси по борьбе. Четыре награды положили наши девушки в медальную копилку страны, в их числе и золото Василисы Марзалюк. Она смогла пройти и огонь, и воду, и медные трубы.
Ей прочили блестящее будущее еще в начале двухтысячных. Олимпиада в Пекине могла стать для Василисы триумфом, но на деле оказалась великим испытанием: за два года до этого она была дисквалифицирована.
Именно с этого момента началось возрождение Медведицы – так ее называет трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь. Все свободное время Марзалюк проводила в зале и после досадного дисквала смогла сперва стать серебряным призером на чемпионате Европы, а затем завоевать бронзу на мире в Стамбуле.
До 2015 года Василиса Марзалюк с завидным постоянством завоевывала исключительно серебряные и бронзовые награды. Баку наконец-то принес долгожданное золото.
«Девочки все заряжены на успех, и ты там не можешь себе позволить где-то расслабиться»
Василиса Марзалюк, чемпионка первых Европейских игр по борьбе:
Я ехала в Баку за победой. Бронзовые и серебряные награды пылятся у меня в ящике уже очень давно.
У нас очень дружный коллектив. Девочки все заряжены на успех, и ты там не можешь себе позволить где-то расслабиться. Для меня это очень положительный стресс. Я желаю, чтобы все делали до конца, показали свой максимум... И болельщики: поддержите нас, пожалуйста, и мы покажем, что такое Беларусь.
Василиса Марзалюк вписала свое имя в историю белорусской женской борьбы: она шесть раз становилась призером Европы и трижды – мира. Но ей все равно не хватает заветной медали.
«Как минимум быть на пьедестале. Поэтому я останавливаться не собираюсь»
Василиса Марзалюк:
Сегодня Василиса Марзалюк вновь готовится к Европейским играм. Но теперь белоруска будет встречать всех своих оппонентов на родине.
Василиса Марзалюк:
Соревнования пройдут в столичном Дворце спорта. Это место культовое для многих поколений борцов всего постсоветского пространства.
«Главный тренер сказал нам не давать никаких комментариев по поводу того, что мы всех порвем, мы всех уничтожим и все такое»
Василиса Марзалюк:
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Новости Беларуси. Каждый из медалистов наверняка держит в уме Европейские игры. Держит их и героиня нашего следующего сюжета. Василиса Марзалюк на борцовском...
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