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Лукашенко обсудил с Путиным вопрос поставки некачественной нефти

29.04.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Лукашенко обсудил с Путиным вопрос поставки некачественной нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Президентом России Владимиром Путиным вопрос поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ, сообщила журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова сказала, что после возвращения из Китая Александр Лукашенко провел с ней встречу. "Мы обсуждали вопросы поставки некачественной нефти на наши НПЗ. Вчера Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему. Надеемся, что все вопросы будут урегулированы исходя из заверений Президента России", - сказала глава Администрации Президента Беларуси.

На "Нафтане" будут рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности, состояние рынков нефтепродуктов и выполнение инвестиционных проектов предприятия.

БЕЛТА

 
 
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