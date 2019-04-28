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Вырастут пенсии, зарплаты бюджетников и пособия при рождении детей, подорожают звонки. Изменения мая
Источник материала: Tut.by
С 1 мая вырастут
Пенсионеры получат прибавку
Трудовые пенсии с 1 мая
Власти не первый год планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала
С 1 мая также
Повысят бюджет прожиточного минимума и пособия при рождении детей
В Беларуси с 1 мая
Напомним, БПМ пересматривают раз в квартал. С 1 февраля он
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2 240,2 рубля (сейчас — 2169 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 136,28 рубля (сейчас — 3 036,6 рубля).
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 224,02 рубля (сейчас — 216,9 рубля).
С 1 мая также пересмотрят размеры минимальных потребительских бюджетов.
Бюджетники получат прибавку
С 1 мая
В последний раз размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций
Напомним, с 2020 года
Появится комиссия за снятие наличных
Белинвестбанк с 13 мая
С 13 мая без взимания комиссии максимальная сумма для снятия наличных в банкоматах банка и партнеров будет составлять 5000 рублей в месяц. Если карточка открыта в долларах, евро или российских рублях — 2500 USD/EUR или 150 000 RUB по одной карточке.
В случае превышения будет взиматься комиссия в 0,5% от суммы (минимум 2 белорусских рубля, 3 доллара или евро, 200 российских рублей). Плата будет взиматься в валюте, в которой открыт счет.
Могут пересмотреть ставку рефинансирования
В мае могут пересмотреть ставку рефинансирования. Этот вопрос
Нынешний уровень ставки рефинансирования, 10%,
«Белтелеком» повысит цены на некоторые услуги
«Белтелеком» с 3 мая
«Стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в том числе по пропуску трафика операторов электросвязи Республики Беларусь на сети зарубежных операторов), услуг телевидения, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи увеличится в среднем на 5%», — сообщали ранее в компании.
Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания.
С 1 мая для пенсионеров введут скидку на проезд в электричках
С 1 мая для пенсионеров
Льготы не предоставляются при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.
Чтобы купить билет со скидкой, нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Этот же документ необходимо иметь при себе при проезде в поездах региональных линий экономкласса.
Напомним, для пенсионеров, которые в дачный сезон хотят воспользоваться 50-процентной скидкой на проезд в электричках и пригородных автобусах,
Вырастут цены на сигареты, в продаже появятся новые марки
Со следующего месяца
Компания «Табак-инвест» не будет повышать цены с 1 мая. Предприятие «Беларусьторг» среди прочего поднимет цены на L&M MOTION, L&M COMPACT (синий) — до 2,15 рубля, L&M BLUE LABEL (синий) — до 2,3 рубля. В продаже также появятся сигареты Pall Mall Demi Blue Limited Edition, Pall Mall Demi Azure Limited Edition (по 1,9 рубля).
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Вырастут пенсии, зарплаты бюджетников и пособия при рождении детей, подорожают звонки. Изменения мая
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