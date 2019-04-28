Вырастут пенсии, зарплаты бюджетников и пособия при рождении детей, подорожают звонки. Изменения мая

Источник материала: Tut.by

С 1 мая вырастут трудовые пенсии , а также социальные и минимальные трудовые. Увеличат также размер бюджета прожиточного минимума и пособий при рождении детей. Бюджетники с 1 мая получат прибавку к зарплате. «Белтелеком» в следующем месяце повысит стоимости услуг на доступ в интернет и пакетов электросвязи, а Нацбанк может пересмотреть ставку рефинансирования. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения, которые отразятся на размере кошелька, ожидают белорусов в мае.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пенсионеры получат прибавку

Трудовые пенсии с 1 мая повысят на 6,5%. Деньги на повышение пенсий выделят из государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. По прогнозам Минтруда, средний размер трудовых пенсий в результате перерасчета составит 411,5 рубля, средний размер пенсии по возрасту — 418,4 рубля.

Власти не первый год планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год. Ранее власти прогнозировали , что средняя пенсия по возрасту в Беларуси должна составить по итогам этого года 411 рублей.

С 1 мая также вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии. Они привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума.

Повысят бюджет прожиточного минимума и пособия при рождении детей

В Беларуси с 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 224,02 рубля. Прибавка составит 7,12 рубля. Вслед за БПМ вырастут и единовременные пособия при рождении детей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, БПМ пересматривают раз в квартал. С 1 февраля он вырос с 214,21 до 216,9 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца июля этого года.

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2 240,2 рубля (сейчас — 2169 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 136,28 рубля (сейчас — 3 036,6 рубля).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 224,02 рубля (сейчас — 216,9 рубля).

С 1 мая также пересмотрят размеры минимальных потребительских бюджетов.

Бюджетники получат прибавку

С 1 мая вырастет размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций. Ее размер повысят с 35,5 до 36,4 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В последний раз размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций повышали с 1 октября прошлого года — с 34 до 35,5 рубля.

Напомним, с 2020 года изменится схема оплаты труда бюджетников. С 1 января следующего года тарифную ставку первого разряда заменят на базовую ставку, которая составит 180 рублей, а вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную.

Появится комиссия за снятие наличных

Белинвестбанк с 13 мая введет лимиты за снятие наличных без комиссии в устройствах самообслуживания. Ранее планировалось, что ограничения начнут действовать с 2 мая. Комиссию за снятие наличных в кассах банка решили не вводить. «Корректировки в решение, принятое накануне, внесены с учетом пожеланий пользователей услуг банка», — поясняют причину пересмотра в банке.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 13 мая без взимания комиссии максимальная сумма для снятия наличных в банкоматах банка и партнеров будет составлять 5000 рублей в месяц. Если карточка открыта в долларах, евро или российских рублях — 2500 USD/EUR или 150 000 RUB по одной карточке.

В случае превышения будет взиматься комиссия в 0,5% от суммы (минимум 2 белорусских рубля, 3 доллара или евро, 200 российских рублей). Плата будет взиматься в валюте, в которой открыт счет.

Могут пересмотреть ставку рефинансирования

В мае могут пересмотреть ставку рефинансирования. Этот вопрос намерены обсудить на ближайшем заседании правления Нацбанка по денежно-кредитной политике, которое запланировано на 3 мая.

Нынешний уровень ставки рефинансирования, 10%, действует с 27 июня 2018 года и является историческим минимумом. До этого в истории независимой Беларуси ставка рефинансирования в размере 10% годовых действовала лишь на двух временных отрезках — с 1 декабря 2006 года по 31 января 2007 года, два месяца, и с 1 октября 2007 года по 30 июня 2008 года, девять месяцев.

«Белтелеком» повысит цены на некоторые услуги

«Белтелеком» с 3 мая повысит стоимости услуг на доступ в интернет и пакетов электросвязи в среднем на 4%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

«Стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в том числе по пропуску трафика операторов электросвязи Республики Беларусь на сети зарубежных операторов), услуг телевидения, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи увеличится в среднем на 5%», — сообщали ранее в компании.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания.

С 1 мая для пенсионеров введут скидку на проезд в электричках

С 1 мая для пенсионеров введут 50-процентную скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Льгота будет действовать на время сезонных сельскохозяйственных работ — до конца сентября.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Льготы не предоставляются при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Чтобы купить билет со скидкой, нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Этот же документ необходимо иметь при себе при проезде в поездах региональных линий экономкласса.

Напомним, для пенсионеров, которые в дачный сезон хотят воспользоваться 50-процентной скидкой на проезд в электричках и пригородных автобусах, могут расширить список документов, подтверждающих право на эту льготу.

Вырастут цены на сигареты, в продаже появятся новые марки

Со следующего месяца вырастут цены на некоторые марки сигарет. К примеру, гродненская табачная фабрика «Неман», к примеру, повышает цены на Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure до 2,35 рубля, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion — до 2,2 рубля, Rothmans Blue, Rothmans Azure, Rothmans Blue+, Rothmans Azure+ - до 2,45 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Компания «Табак-инвест» не будет повышать цены с 1 мая. Предприятие «Беларусьторг» среди прочего поднимет цены на L&M MOTION, L&M COMPACT (синий) — до 2,15 рубля, L&M BLUE LABEL (синий) — до 2,3 рубля. В продаже также появятся сигареты Pall Mall Demi Blue Limited Edition, Pall Mall Demi Azure Limited Edition (по 1,9 рубля).