Белорусские хоккеисты начинают сегодня ЧМ в первом дивизионе. Каковы шансы нашей сборной?

Сегодня сборная Беларуси по хоккею проведет в Нур-Султане свой первый за 15 лет матч в первом дивизионе чемпионата мира, а уже к концу недели узнает, будет ли в 2020 году вновь соревноваться среди 16 лучших коллективов планеты. Накануне игры с Литвой SPORT.TUT.BY рассказывает о сильных и слабых сторонах нашей сборной и оценивает шансы подопечных Андрея Сидоренко на продвижение.
Что нужно сделать для возвращения в элиту?
Правила турнира элементарны. Шесть команд сыграют по разу друг против друга. По итогам чемпионата две лучшие сборные получат путевку в топ-дивизион, а худшая отправится рангом ниже.
Наши соперники — Казахстан, Словения, Венгрия, Южная Корея и Литва.
Впрочем, пребывание белорусской команды в первом дивизионе в любом случае продолжительным не будет. Даже если не получится вернуться сейчас, то в следующем году белорусы автоматически получат одну из двух путевок, как хозяева чемпионата мира-2021. В общем, более двух сезонов в «пердиве» мы не проведем.
У нас сильные соперники?
Фаворитом турнира по праву считается Казахстан. Хозяева, которыми руководит белорусский специалист Андрей Скабелка, пригласили 16 человек из «Барыса», а главными звездами сборной являются натурализованные нападающие Брэндон Боченски, Дастин Бойд, Мартен Сен-Пьер, защитник Даррен Дитц и вратарь Хенрик Карлссон. Самый талантливый казахский хоккеист Роман Старченко пропустит чемпионат из-за травмы, не сыграют за сборную и два сильных легионера — Найджел Доус и Кевин Даллмэн.
На фоне иностранцев не столь грозно смотрятся местные игроки. Правда, и среди них есть неплохие мастера. Например, нападающие Никита Михайлис с Талгатом Жайлауовым и защитники Никита Маклюков и Валерий Орехов.
Словенцы впервые за три года смогут рассчитывать на свою легенду Анже Копитара. 31-летний нападающий — главная звезда всего турнира и один из самых стабильных центрфорвардов мирового хоккея. С ним словенцев можно было бы котировать на уровне Казахстана, но перед чемпионатом команда лишилась ряда ведущих игроков.
Из-за травмы за сборную не сыграет основной вратарь Гашпер Крошель (тот самый, что феерил на олимпийской квалификации в Минске). Не будет и важных игроков линии атаки. Автор победного буллита в ворота белорусов Рок Тичар жалуется на проблемы со здоровьем, травмы не позволяет приехать в Нур-Султан и Жиге Егличу с Яном Урбашем, а новоиспеченный чемпион Швейцарии Ян Муршак внезапно объявил о завершении карьеры в сборной.
Кому Копитар будет раздавать передачи в их отсутствие? В составе есть забивной форвард «Торпедо» Роберт Саболич, молодой талант Ян Дрозг, проведший сильный сезон в Германии Миха Верлич и давно выступающие за сборную Анже Куральт и Жига Панче.
Основные защитники Словении играют в чемпионатах Чехии и Словакии. Среди них два бывших хоккеиста минской «Юности» — Клемен Претнар и Сабахудин Ковачевич.
У Венгрии нет ни одной яркой звезды, а результата сборная добивается за счет слаженной командной игры. Финский тренер Ярмо Толванен ставит мадьярам скоростной хоккей с активным прессингом в обороне. Венгры не чураются силовой борьбы, а в атаке делают ставку на проведших успешные сезоны в чемпионатах Словакии и Австрии Яноша Хари, Балинта Магоши, Кристофера Бодо, Балинта Магоши, Яноша Ваша и Эндрю Сарауэра. Отдельное внимание на молодого форварда Вилмоса Галло, который неплохо зарекомендовал себя в шведском «Тимро».
Южнокорейцы в прошлом году дебютировали на чемпионате мира и Олимпиаде, но даже на фоне середняков выглядели откровенно слабо. Похоже, и в этот раз вся надежда будет на их канадского вратаря Мэтта Дэлтона. В составе есть два североамериканских защитника, но вы должны понимать, что если судьба занесла их в азиатскую лигу, то вряд ли это исполнители топ-уровня. Алекс Плант приехал в Южную Корею из чемпионата Норвегии, а Эрик Реган в Северной Америке играл в основном в ECHL (Лиге Восточного побережья). Нападение же целиком составлено из местных хоккеистов.
Остаются литовцы, которых считают главными аутсайдерами чемпионата. За сборную сыграет президент местной федерации Дайнюс Зубрус. 40-летний форвард провел впечатляющую карьеру в НХЛ, но вот уже три года не выступает на профессиональном уровне, играя только раз в год за национальную команду. Другой ветеран литовского хоккея 46-летний Дарюс Каспарайтис не успел набрать форму и решил на чемпионат не ехать.
Другие заметные игроки сборной — вратарь шведского «Шеллефтео» Мантас Армалис, защитник рижского «Динамо» Нериюс Алишаускас, форвард швейцарского «Клотена» Эмилиюс Кракаускас. По отдельности это неплохие игроки, но выступать им придется рядом с партнерами из вторых дивизионов Франции и Норвегии, четвертой лиги Германии или по сути любительского национального первенства, в котором ярко смотрится даже парочка хоккеистов из Мексики.
Букмекеры считают, что по итогам турнира таблица примет следующий вид: 1. Казахстан, 2. Беларусь, 3. Словения, 4. Венгрия, 5. Южная Корея, 6. Литва.
Кого везет в Нур-Султан сборная Беларуси?
Заявка нашей команды на старте турнира выглядит следующим образом:
вратари: Дмитрий Мильчаков (1986, «Плзень», Чехия), Александр Осипков (1997, «Юность»);
защитники: Даниил Бокун (1996, «Динамо» Мн / «Шахтер»), Ник Бэйлен («Трактор», КХЛ), Олег Евенко (1991), Евгений Лисовец (1994), Кристиан Хенкель (1995, все — «Динамо» Мн, КХЛ), Илья Соловьев (2000, Беларусь U20), Никита Устиненко (1995, «Шахтер»);
Капитаном сборной будет Александр Китаров, его ассистентами — Джефф Платт и Олег Евенко.
К сожалению, Андрею Сидоренко по ряду причин не удалось собрать оптимальный состав. Из-за травм в Казахстан не прилетели вратарь Михаил Карнаухов, защитники Владимир Денисов, Николай Стасенко, Дмитрий Коробов, Кирилл Готовец, Павел Воробей, Дмитрий Знахаренко, а также форварды Андрей и Сергей Костицыны, Дмитрий Буйницкий, Александр Павлович, Андрей Степанов, Максим Парфеевец. Не получилось решить вопрос с принявшими россйиское гражданство Андреем Стасем и Ильей Шинкевичем, а Шарль Лингле решил сосредоточиться на получении высшего образования в Великобритании.
Без них лидерами сборной, по всей видимости, будут североамериканские белорусы Джефф Платт и Ник Бэйлен, ведущие защитники «Динамо» Евгений Лисовец и Кристиан Хенкель, молодые Егор Шарангович с Максимом Сушко, опытный центрфорвард Евгений Ковыршин и капитан сборной Александр Китаров.
Сильная сторона белорусской сборной — глубина состава. Даже с учетом всех травм третьи-четвертые пятерки нашей сборной — одни из лучших на чемпионате.
Наша главная проблема — нехватка забивных форвардов. Именно поэтому так болезненно воспринимались новости о невозможности приехать на турнир братьев Костицыных и Буйницкого.
Может тревожить малая игровая практика основного вратаря Дмитрия Мильчакова, но не забывайте, что свои два десятка матчей в этом сезоне он провел в сильном чемпионате Чехии и Лиге чемпионов.
Букмекеры считают, что наша сборная сможет вернуться в элиту. Вероятность этого оценивается приблизительно в 60−70%. Невыход, конечно, станет большим разочарованием, но и суперсенсацией его вряд ли можно будет считать.
Когда белорусы проводят свои матчи?
Первая встреча уже сегодня в 13.00 против литовцев. А дальше играем по следующему плану:
30 апреля, 16.30 — Беларусь — Венгрия.
2 мая, 13.00 — Беларусь — Словения.
4 мая, 14.30 — Беларусь — Казахстан.
5 мая, 13.00 — Беларусь — Южная Корея.
SPORT.TUT.BY проведет текстовые онлайн-трансляции всех матчей.