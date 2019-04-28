Белорусские хоккеисты начинают сегодня ЧМ в первом дивизионе. Каковы шансы нашей сборной?

Источник материала: Tut.by

Сегодня сборная Беларуси по хоккею проведет в Нур-Султане свой первый за 15 лет матч в первом дивизионе чемпионата мира, а уже к концу недели узнает, будет ли в 2020 году вновь соревноваться среди 16 лучших коллективов планеты. Накануне игры с Литвой SPORT.TUT.BY рассказывает о сильных и слабых сторонах нашей сборной и оценивает шансы подопечных Андрея Сидоренко на продвижение.

Впрочем, пребывание белорусской команды в первом дивизионе в любом случае продолжительным не будет. Даже если не получится вернуться сейчас, то в следующем году белорусы автоматически получат одну из двух путевок, как хозяева чемпионата мира-2021. В общем, более двух сезонов в «пердиве» мы не проведем.

Правила турнира элементарны. Шесть команд сыграют по разу друг против друга. По итогам чемпионата две лучшие сборные получат путевку в топ-дивизион, а худшая отправится рангом ниже.

У нас сильные соперники?

Фаворитом турнира по праву считается Казахстан. Хозяева, которыми руководит белорусский специалист Андрей Скабелка, пригласили 16 человек из «Барыса», а главными звездами сборной являются натурализованные нападающие Брэндон Боченски, Дастин Бойд, Мартен Сен-Пьер, защитник Даррен Дитц и вратарь Хенрик Карлссон. Самый талантливый казахский хоккеист Роман Старченко пропустит чемпионат из-за травмы, не сыграют за сборную и два сильных легионера — Найджел Доус и Кевин Даллмэн.

На фоне иностранцев не столь грозно смотрятся местные игроки. Правда, и среди них есть неплохие мастера. Например, нападающие Никита Михайлис с Талгатом Жайлауовым и защитники Никита Маклюков и Валерий Орехов.

Словенцы впервые за три года смогут рассчитывать на свою легенду Анже Копитара. 31-летний нападающий — главная звезда всего турнира и один из самых стабильных центрфорвардов мирового хоккея. С ним словенцев можно было бы котировать на уровне Казахстана, но перед чемпионатом команда лишилась ряда ведущих игроков.



Reuters

Из-за травмы за сборную не сыграет основной вратарь Гашпер Крошель (тот самый, что феерил на олимпийской квалификации в Минске). Не будет и важных игроков линии атаки. Автор победного буллита в ворота белорусов Рок Тичар жалуется на проблемы со здоровьем, травмы не позволяет приехать в Нур-Султан и Жиге Егличу с Яном Урбашем, а новоиспеченный чемпион Швейцарии Ян Муршак внезапно объявил о завершении карьеры в сборной.

Кому Копитар будет раздавать передачи в их отсутствие? В составе есть забивной форвард «Торпедо» Роберт Саболич, молодой талант Ян Дрозг, проведший сильный сезон в Германии Миха Верлич и давно выступающие за сборную Анже Куральт и Жига Панче.

Основные защитники Словении играют в чемпионатах Чехии и Словакии. Среди них два бывших хоккеиста минской «Юности» — Клемен Претнар и Сабахудин Ковачевич.

У Венгрии нет ни одной яркой звезды, а результата сборная добивается за счет слаженной командной игры. Финский тренер Ярмо Толванен ставит мадьярам скоростной хоккей с активным прессингом в обороне. Венгры не чураются силовой борьбы, а в атаке делают ставку на проведших успешные сезоны в чемпионатах Словакии и Австрии Яноша Хари, Балинта Магоши, Кристофера Бодо, Балинта Магоши, Яноша Ваша и Эндрю Сарауэра. Отдельное внимание на молодого форварда Вилмоса Галло, который неплохо зарекомендовал себя в шведском «Тимро».

Южнокорейцы в прошлом году дебютировали на чемпионате мира и Олимпиаде, но даже на фоне середняков выглядели откровенно слабо. Похоже, и в этот раз вся надежда будет на их канадского вратаря Мэтта Дэлтона. В составе есть два североамериканских защитника, но вы должны понимать, что если судьба занесла их в азиатскую лигу, то вряд ли это исполнители топ-уровня. Алекс Плант приехал в Южную Корею из чемпионата Норвегии, а Эрик Реган в Северной Америке играл в основном в ECHL (Лиге Восточного побережья). Нападение же целиком составлено из местных хоккеистов.



IIHF

Остаются литовцы, которых считают главными аутсайдерами чемпионата. За сборную сыграет президент местной федерации Дайнюс Зубрус. 40-летний форвард провел впечатляющую карьеру в НХЛ, но вот уже три года не выступает на профессиональном уровне, играя только раз в год за национальную команду. Другой ветеран литовского хоккея 46-летний Дарюс Каспарайтис не успел набрать форму и решил на чемпионат не ехать.

Другие заметные игроки сборной — вратарь шведского «Шеллефтео» Мантас Армалис, защитник рижского «Динамо» Нериюс Алишаускас, форвард швейцарского «Клотена» Эмилиюс Кракаускас. По отдельности это неплохие игроки, но выступать им придется рядом с партнерами из вторых дивизионов Франции и Норвегии, четвертой лиги Германии или по сути любительского национального первенства, в котором ярко смотрится даже парочка хоккеистов из Мексики.

Букмекеры считают, что по итогам турнира таблица примет следующий вид: 1. Казахстан, 2. Беларусь, 3. Словения, 4. Венгрия, 5. Южная Корея, 6. Литва.