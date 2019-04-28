Прогноз по валютам: почему доллар резко пошел в рост

Источник материала: Myfin



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– На завершившейся валютной неделе немного изменилась тенденция на внешних рынках. В первую очередь изменилось поведение российского рубля . В предыдущие несколько недель он устойчиво укреплялся к иностранным валютам, благодаря тому, что активно росла нефть . – На завершившейся валютной неделе немного изменилась тенденция на внешних рынках. В первую очередь изменилось поведение. В предыдущие несколько недель он устойчиво укреплялся к иностранным валютам, благодаря тому, что активно росла

На минувшей неделе нефть также продолжила свой рост – по крайней мере, большую часть недели она росла. В четверг она достигла почти $75 за баррель марки Brent – это очередной максимум с начала октября 2018 года.

Тем не менее, начиная со среды, российский рубль резко пошел вниз. Это связывают с политическим фактором. После того, как Россия заявила о том, что готова предоставлять российские паспорта так называемым республикам ЛНР и ДНР – по сути, украинским гражданам, тут же стали опасаться введения новых антироссийских санкций.