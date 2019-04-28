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Прогноз по валютам: почему доллар резко пошел в рост
Источник материала: Myfin
– На завершившейся валютной неделе немного изменилась тенденция на внешних рынках. В первую очередь изменилось поведение
На минувшей неделе нефть также продолжила свой рост – по крайней мере, большую часть недели она росла. В четверг она достигла почти $75 за баррель марки
Тем не менее, начиная со среды, российский рубль резко пошел вниз. Это связывают с политическим фактором. После того, как Россия заявила о том, что готова предоставлять российские паспорта так называемым республикам ЛНР и ДНР – по сути, украинским гражданам, тут же стали опасаться введения новых антироссийских санкций.
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На прошлой неделе доллар сначала обновил минимумы с начала года, а затем резко пошел в рост. Чего ждать на этой неделе?
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