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Прогноз по валютам: почему доллар резко пошел в рост

29.04.2019 05:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: почему доллар резко пошел в рост
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
Прогноз по валютам: почему доллар резко пошел в рост– На завершившейся валютной неделе немного изменилась тенденция на внешних рынках. В первую очередь изменилось поведение российского рубля. В предыдущие несколько недель он устойчиво укреплялся к иностранным валютам, благодаря тому, что активно росла нефть.

На минувшей неделе нефть также продолжила свой рост – по крайней мере, большую часть недели она росла. В четверг она достигла почти $75 за баррель марки Brent – это очередной максимум с начала октября 2018 года.

Тем не менее, начиная со среды, российский рубль резко пошел вниз. Это связывают с политическим фактором. После того, как Россия заявила о том, что готова предоставлять российские паспорта так называемым республикам ЛНР и ДНР – по сути, украинским гражданам, тут же стали опасаться введения новых антироссийских санкций.

 
 
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На прошлой неделе доллар сначала обновил минимумы с начала года, а затем резко пошел в рост. Чего ждать на этой неделе?
 
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