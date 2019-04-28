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Подведены итоги работы таможни в I квартале 2019 года
29.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестской таможне состоялось совещание по подведению итогов работы в I квартале 2019 г. Участие в нем принял заместитель Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Николай Свирид.
За отчетный период в регионе деятельности Брестской таможни через границу проследовало свыше 830 тыс. транспортных средств, более 1,5 млн. граждан. В республиканский бюджет перечислено доходов в размере 135 млн. белорусских рублей.
Выявлено свыше 2,5 тыс. административных правонарушений. Возбуждено 34 уголовных дела, большая часть из которых по фактам незаконного перемещения и оборота наркотических средств и психотропных веществ.
С начала года сотрудники Брестской таможни успешно выполняют отдельные функции органов пограничной службы в пункте пропуска «Козловичи». За это время через границу здесь проследовало 130 тыс. грузовых автомобилей и почти 140 тыс. граждан.
Особое внимание уделено вопросам организации работы таможни в период проведения II Европейских игр. Уже 12 мая в Беларусь прибудет огонь II Европейских игр, который будет доставлен в нашу страну через автодорожный пункт пропуска «Брест».
Подводя итоги, Николай Свирид акцентировал внимание на выполнение основных показателей служебной деятельности таможни и создании благоприятных условий при пересечении границы в преддверии II Европейских игр.
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В Брестской таможне состоялось совещание по подведению итогов работы в I квартале 2019 г. Участие в нем принял заместитель Председателя Государственного...
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