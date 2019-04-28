Ночь музеев-2019: 1000 лет за одну ночь, вечеринка а-ля Бэнкси и охота на призраков

Источник материала: Виртуальный Брест

Музеи Брестчины вовсю готовятся к уже традиционной майской акции «Ночь музеев». Самое масштабное мероприятие, посвященное тысячелетию города, пройдет нынче в областном краеведческом музее 18 мая. В 19.00 здесь стартует мероприятие с говорящим названием «1000 лет Бреста в одну музейную ночь».



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– Мы подготовили большую интерактивную программу, которая познакомит посетителей с историей нашего города, – рассказала Zarya.by заведующая научно-методическим отделом музея Жанна Обламская. – О возникновении Берестья расскажет театральная постановка. Кроме того, в каждом зале посетителей будет приветствовать «оживший» герой из прошлого. Наши гости смогут увидеть, как первобытные люди готовили есть, а, оказавшись в раннем Средневековье, познакомятся с кузнецом-ювелиром, который в онлайн-режиме изготовит височные кольца. На «Ночь музеев» заглянут нынче и участники знаменитой Берестейской встречи – Витовт и Ягайло. А печатник Берестейской типографии XVI века Киприан Базылик проведет мастер-класс по оттиску гравюры.

Также посетители смогут познакомиться с подробностями строительства Брестской крепости из уст ее главного инженера, совершить экскурсию на Брест-Литовский железнодорожный вокзал, оказаться на линии фронта Первой мировой войны, побеседовать с главным архитектором города польского периода Юлианом Лисецким, побывать в Брестском подполье, прогуляться по Центральному универмагу советского времени.

– Мероприятие будет длиться несколько часов, но посетители могут присоединяться к нему в любое время, – подчеркнула Жанна Обламская. – Завершится «Ночь музеев» в 23.00 концертом коллектива «Muzzart». По окончании программы также состоится награждение посетителей, набравших наибольшее количество баллов, участвуя в интеллектуальных викторинах и отвечая на вопросы исторических персонажей.

Вход на «Ночь музеев» платный: взрослый билет стоит 6 рублей, а детский – 4. Однако сотрудники музея обещают 50-процентную скидку тем, кто придет в этот вечер не с пустыми руками. Льготу можно получить, принеся в музей фотографию старого Бреста.



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В краеведческом музее, к слову, ночное мероприятие пройдет уже в пятый раз. Первым музеем, который присоединился к международной акции в Бресте, был филиал краеведческого – музей «Спасенные художественные ценности». Здесь «Ночь музеев» проходит с 2010 года. В этот раз «Спасенка» приглашает посетителей на выставку иконописи и живописи Людмилы Шлег (открытие 14 мая в 15.00). А 19 мая в 18.00 здесь состоится концерт духовных песнопений «Величий души моя Господа».

В первый раз к акции «Ночь музеев» в этом году присоединится еще один филиал краеведческого – Художественный музей. 17 мая тут пройдет молодежная вечеринка с пометкой 16+ «Бэнкси. Английский стрит-арт» (начало в 18.00).

– Мы представим посетителям большую программу по мотивам произведений самого загадочного английского граффитиста, – отметила Жанна Обламская, – куда войдут различные направления современного искусства. Конечно, будет мастер-класс по граффити. Также гостям расскажут о тату-арте и боди-арте. Кроме того, на вечеринке будет показана большая танцевальная программа и пройдет киносеанс.



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Завершится большой марафон «Ночи музеев» 25 мая в Каменецкой башне (начало в 21.00). Здесь мероприятие пройдет в мистическом ключе – посетителей ждет увлекательная охота на призраков башни.

– Квест рассчитан абсолютно на любой возраст. Главное условие – не бояться привидений, – с улыбкой говорит Жанна Обламская. – «Призраки» будут предлагать участникам пройти самые различные испытания, и те смельчаки, которые в конечном итоге доберутся до пятого яруса башни, будут вознаграждены по заслугам. Их ждут призы и подарки!