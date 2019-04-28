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Матушка Марина из Кобрина представила коллекцию на Belarus Fashion Week

29.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Для матушки Марины Бонифатьевой – жены настоятеля Свято-Иоанно-Предтеченской церкви в агрогородке Хидры Кобринского района отца Андрея – это уже второе участие в Белорусской неделе моды.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65716.php

Матушка Марина из Кобрина представила коллекцию на Belarus Fashion Week

В прошлом сезоне на главный подиум страны дизайнер вывела коллекцию в этническом стиле «OLIVIA», над которой работала вместе со своей дочерью Софьей. В этот раз на суд модных экспертов кобринчанка также представила совместную коллекцию: «Белослава» – это результат ее коллаборации со столичным дизайнером Надин Кузнецовой. 

– Идея объединить в одной коллекции двух дизайнеров принадлежит генеральному директору Центра моды и стиля M.Y. STUDIO Марии Журавлевой, – рассказала Zarya.by Марина Бонифатьева. – Зная возможности обеих, в каком стиле творит каждая из нас, она предложила нам поработать друг с другом, и мы тут же согласились. В итоге получилась цельная, гармоничная коллекция, которую очень тепло приняли зрители. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65716.php

Матушка Марина из Кобрина представила коллекцию на Belarus Fashion Week


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65716.php

Матушка Марина из Кобрина представила коллекцию на Belarus Fashion Week

Все эскизы для «Белославы» выполнила Надин Кузнецова. Она же и претворила их в жизнь, пошив модели из джинса, вельвета и льна. Задача Марины заключалась в том, чтобы придумать аксессуары (сумки, головные уборы) и, что самое главное, украсить одежду своей «фирменной» вышивкой – белорусским орнаментом.

Приступая к работе над коллекцией, дизайнер из Кобрина получила полный творческий карт-бланш, поэтому мы снова видим ее почерк – узоры и символы перенесены со старинных рушников на вещи современного и модного кроя. 

– Вышивкой я занимаюсь уже более пятнадцати лет, – говорит Марина Бонифатьева. – Всё начиналось с церковного шитья, а именно с моего желания красиво одеть мужа для богослужений. Я даже и предположить не могла, что на его облачение будут обращать внимание другие священнослужители… 

Так, она стала шить и для них. И сегодня расшитые матушкой Мариной церковные одеяния можно увидеть не только в Беларуси, но и в православных храмах России, Украины, Польши, Эстонии, Германии, Италии, Швейцарии, Канады и США. 

– Позже я начала шить и украшать вышивкой и простую одежду: платья, юбки, рубашки, – отмечает дизайнер. – Первое время одевала исключительно участников народных коллективов, а потом интерес к такой самобытной одежде стал буквально повсеместным. И я стала выпускать коллекции, принимать участие в модных показах. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65716.php

Матушка Марина из Кобрина представила коллекцию на Belarus Fashion Week

«Вышиванки» матушки Марины неоднократно выходили на подиумы в Бресте и Минске, ездили в Нижний Новгород, Смоленск и Соликамск, участвовали в фестивале «Славянский базар» и республиканской выставке «Млын». А недавно ее коллекции, в которых неизменно соединены традиции старины с элементами современности, побывали впервые и на православном фестивале «Радость». Там вниманию зрителей были представлены четыре ансамбля: «Мода з камода», «В настроении», «Фантазия» и «Старое в новом». 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65716.php

Матушка Марина из Кобрина представила коллекцию на Belarus Fashion Week

– Интересно, что одну из коллекций на фестивале показывали не профессиональные модели, а обычные женщины – мамы, – говорит дизайнер. – Я испытываю невероятное удовольствие от того, что удалось их раскрепостить, что благодаря моей одежде они смогли раскрыть себя с другой стороны. Думаю, это самая высшая оценка для мастера.

Возможно, коллекция «Белослава», презентация которой прошла на Belarus Fashion Week, тоже совсем скоро станет доступной для широкого круга людей, шагнув с подиума в магазины. По крайней мере, сейчас ведутся переговоры насчет дальнейшей ее судьбы.

– Также в наших планах свозить эту коллекцию на показы в Киев и Питер, – признается Марина. – Лежать на полочке в шкафу она точно не будет, потому что те молодежные образы, которые мы придумали, отображают очень актуальную проблему – адаптации моды к современной культуре белорусского этнокультурного наследия. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65716.php

Матушка Марина из Кобрина представила коллекцию на Belarus Fashion Week

В ближайших планах у дизайнера, вдохновленной успешным показом на Белорусской неделе моды, – работа над новой коллекцией. Какой именно она будет – пока секрет. Единственная тайна, которую нам согласилась приоткрыть Марина, – это то, что совсем скоро модный мир снова услышит фамилию Бонифатьева. Ее дочь Софья готовит самостоятельную коллекцию из традиционного белорусского материала: все модели будут пошиты изо льна.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65716.php

Матушка Марина из Кобрина представила коллекцию на Belarus Fashion Week


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65716.php

Матушка Марина из Кобрина представила коллекцию на Belarus Fashion Week


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65716.php

Матушка Марина из Кобрина представила коллекцию на Belarus Fashion Week


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65716.php

Матушка Марина из Кобрина представила коллекцию на Belarus Fashion Week

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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