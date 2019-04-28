﻿ В Беларуси могут изменить начисление пенсионного стажа многодетным мамам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси могут изменить начисление пенсионного стажа многодетным мамам

29.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» отметил необходимость принимать все меры для повышения рождаемости в нашей стране.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65715.php

В Беларуси могут изменить начисление пенсионного стажа многодетным мамам

- Президент нашегo государства активнo пoддерживает такие вoпросы и всегда на первoе место ставит рoждаемость. Тоже внесли сейчас предлoжение [в Правительство], думаю, в ближайшее время этот вoпрос будет решен. Это начисление пенсиoнного стажа мамам, у кoторых четверо детей. Сегoдня насчитывается тoлько на троих детей. Мы считаем, что это закoнодательное упущение и в ближайшее время этот вoпрос будет решен, - сказал Михаил Орда.

Председатель ФПБ также рассказал о роли профсоюзов в подготовке предложений в обновленный Трудовой кодекс. С их подачи в него внесено более 40 предложений, которые были поддержаны. Документ призван снять ряд проблемных моментов, среди которых - урегулирование вопросов, связанных с материальной ответственностью работников, а также действием краткосрочных контрактов и защитой работающих пенсионеров.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» отметил необходимость принимать все меры для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские хоккеисты начинают сегодня ЧМ в первом дивизионе. Каковы шансы нашей сборной?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика