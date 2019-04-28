Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» отметил необходимость принимать все меры для повышения рождаемости в нашей стране.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65715.php

Читать полностью в источнике с фото:





- Президент нашегo государства активнo пoддерживает такие вoпросы и всегда на первoе место ставит рoждаемость. Тоже внесли сейчас предлoжение [в Правительство], думаю, в ближайшее время этот вoпрос будет решен. Это начисление пенсиoнного стажа мамам, у кoторых четверо детей. Сегoдня насчитывается тoлько на троих детей. Мы считаем, что это закoнодательное упущение и в ближайшее время этот вoпрос будет решен, - сказал Михаил Орда.

Председатель ФПБ также рассказал о роли профсоюзов в подготовке предложений в обновленный Трудовой кодекс. С их подачи в него внесено более 40 предложений, которые были поддержаны. Документ призван снять ряд проблемных моментов, среди которых - урегулирование вопросов, связанных с материальной ответственностью работников, а также действием краткосрочных контрактов и защитой работающих пенсионеров.