﻿ Отключения электроэнергии в Бресте планируются только 30 апреля. 21.by
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Отключения электроэнергии в Бресте планируются только 30 апреля

29.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

29 апреля - начало новой недели, хоть и второй день Пасхи, однако, рабочий день. Когда-то он был выходным, но потом это отменили. Впрочем, ближе к теме.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65714.php

Отключения электроэнергии в Бресте планируются только 30 апреля

Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 30.04.2019 09:00 30.04.2019 16:00 ул. Линейная 44-68, 45-69; ул. Добрая 21-37, 20-32 Плановые работы на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-11
2 30.04.2019 09:00 30.04.2019 16:00 ул. Линейная 73-79, 74-86; ул. Осипенко 39-81, 46-72; ул. Короленко 1-9, 8; ул. Красногвардейская 70-74/1 Плановые работы на ВЛ-04кВ Л-1 от ТП-11

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 29.04.2019 09:36 29.04.2019 10:36 д. черск ул.центральная д.1.2.4.6.3.5 кап.ремонт
2 30.04.2019 09:42 30.04.2019 10:42 Б.Зводы ул. центральная д.с 25 по76 кап. ремонт вл
3 30.04.2019 09:45 30.04.2019 10:45 д.ямно пер. вишневый установка светильников
4 30.04.2019 09:48 30.04.2019 10:48 г.п. Домачево кап. ремонт вл
5 02.05.2019 09:00 02.05.2019 16:45 Б.Зводы ул.центральная и молодежная кап. ремонт вл
6 02.05.2019 09:00 02.05.2019 16:45 д.Ковердяки ул.40 лет победы д.24.28.19.26.22. кап.ремонт пс.
7 02.05.2019 09:00 02.05.2019 16:45 д.Гута кап.ремонт вл.
8 03.05.2019 09:00 03.05.2019 16:45 д. Тюхиничи ул.васильковая. новая. старосельская. торговая кап.ремонт пс. и вл.
9 04.05.2019 09:00 04.05.2019 16:45 д.Зеленец кап.ремонт вл 10 кв.
10 04.05.2019 09:00 04.05.2019 16:45 д. омелино кап.ремонт пс.
11 04.05.2019 09:00 04.05.2019 16:45 д. Гута. кап. ремонт пс.
 
Теги: Брест
 
 
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  29 апреля - начало новой недели, хоть и второй день Пасхи, однако, рабочий день. Когда-то он был выходным, но потом это отменили. Впрочем, ближе к теме. Брест ...
 
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