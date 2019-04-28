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Отключения электроэнергии в Бресте планируются только 30 апреля
29.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
29 апреля - начало новой недели, хоть и второй день Пасхи, однако, рабочий день. Когда-то он был выходным, но потом это отменили. Впрочем, ближе к теме.
Брест
Брестский район
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29 апреля - начало новой недели, хоть и второй день Пасхи, однако, рабочий день. Когда-то он был выходным, но потом это отменили. Впрочем, ближе к теме. Брест ...
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