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Дача – чем не рай на земле? В память Валентины Шапук

29.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На нашей дубровской даче всё цветёт и благоухает. Климат меняется: ещё не наступил май, а большинство тюльпанов и магнолия уже роняют свои лепестки на землю. Зато на кустах рододендронов появляются первые цветы. Жизнь идёт по своему заведённому кругу.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65712.php

Дача – чем не рай на земле? В память Валентины Шапук

Когда-то, просматривая мои практически еженедельные отчёты о дачной жизни, один из посетителей сайта написал: «Такое впечатление, что я живу на этой даче». Приоткрою маленький секрет: практически каждую неделю в сезон бываю на даче, которая принадлежала моей тёще Валентине Никитичне Шапук (Белевцовой). Поработаешь, заодно и пофотографируешь. 

Вся красота на фазенде создавалась руками и энергией Валентины Никитичны и при помощи её дочек. В прошлом году в возрасте 93 лет она умерла. Болела недолго – быстро, в течение одного осенного месяца её не стало. Хотя еще летом, по обыкновению, жила на своей любимой даче и приезжала в городскую квартиру только на воскресенье. Наверное, эта любовь к цветам и красоте давала ей силы.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65712.php

Дача – чем не рай на земле? В память Валентины Шапук

Приезжая на дачу, Валентина Никитична первым делом обходила весь участок и смотрела где, какой цветок распустился, что надо поправить. Каждую неделю она просила отвезти её в питомник растений. Там все садовники знали, что эта бабушка тратит свою пенсию на приобретение новых растений или инструментов. 

На даче наша героиня вела дневник, так что могла сказать, какого числа, к примеру, десять лет назад садила редиску и т. п. Впрочем, фиксировала там и другие моменты из дачной жизни, типа: «Кот украл последний кусок колбасы, плакала…»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65712.php

Дача – чем не рай на земле? В память Валентины Шапук

Валентина Никитична Шапук всю свою жизнь прожила в городе над Бугом. До войны училась в Брестской русской гимназии. Была интеллигентной женщиной, заботливой мамой, любимой бабушкой. Она вырастила трёх дочерей, имела трёх внуков, а вот правнучка родилась через пару месяцев после её кончины. Малышку назвали Валентиной, так что круговорот жизни продолжается…

Иногда, приезжая на дачу, Валентина Никитична восклицала: «Чем тут не рай на земле!» Светлая ей память и царствие Небесное!

 
 
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  На нашей дубровской даче всё цветёт и благоухает. Климат меняется: ещё не наступил май, а большинство тюльпанов и магнолия уже роняют свои лепестки на землю. Зато...
 
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