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Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте

29.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте. Этот визит был приурочен к двум трагическим датам в истории страны: 60-летию начала Великой Отечественной войны и 15-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65711.php

Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте

Посещение Патриархом Московским и всея Руси Алексием II Беларуси состоялось с 23 по 27 июня. Патриарх посещал храмы, монастыри и даже одну колонию строгого режима, служил молебны, благословлял десятки тысяч встречавших его людей. В его честь давались званые обеды, проводились приемы и концерты.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65711.php

Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте

Вместе с Патриархом крепость посетил и президент Беларуси Александр Лукашенко.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65711.php

Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65711.php

Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65711.php

Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте
 Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65711.php

Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65711.php

Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65711.php

Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65711.php

Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65711.php

Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте. Этот визит был приурочен к двум трагическим датам в истории страны: 60-летию начала...
 
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