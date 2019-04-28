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Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте
29.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте. Этот визит был приурочен к двум трагическим датам в истории страны: 60-летию начала Великой Отечественной войны и 15-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
Посещение Патриархом Московским и всея Руси Алексием II Беларуси состоялось с 23 по 27 июня. Патриарх посещал храмы, монастыри и даже одну колонию строгого режима, служил молебны, благословлял десятки тысяч встречавших его людей. В его честь давались званые обеды, проводились приемы и концерты.
Вместе с Патриархом крепость посетил и президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Июнь 2001 года. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в г. Бресте. Этот визит был приурочен к двум трагическим датам в истории страны: 60-летию начала...
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