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Вера Ярошик снова участвует в проекте «Ты супер!»
29.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Ты супер!» — это международный детский вокальный конкурс на российском телеканале НТВ. Напомним, год назад участница из Брестской области
Услышать Веру можно было и в Бресте на День города-2018.
Весной этого года исполнительница из Беларуси решила принять участие в третьем сезоне, куда, помимо новых конкурсантов, пригласили и финалистов прежних лет.
Видео: «Я ничем не обделена»: Вера с трех лет живёт в детдоме, но не обижается на любимых родителей.
Видео: Вера Ярошик с песней ДДТ прошла в следующий тур
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«Ты супер!» — это международный детский вокальный конкурс на российском телеканале НТВ. Напомним, год назад участница из Брестской области заняла второе место...
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