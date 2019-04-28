Вера Ярошик снова участвует в проекте «Ты супер!»

Источник материала: Виртуальный Брест

«Ты супер!» — это международный детский вокальный конкурс на российском телеканале НТВ. Напомним, год назад участница из Брестской области заняла второе место во втором сезоне этого проекта.



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Услышать Веру можно было и в Бресте на День города-2018.

Весной этого года исполнительница из Беларуси решила принять участие в третьем сезоне, куда, помимо новых конкурсантов, пригласили и финалистов прежних лет.

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