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Вера Ярошик снова участвует в проекте «Ты супер!»

29.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Ты супер!» — это международный детский вокальный конкурс на российском телеканале НТВ. Напомним, год назад участница из Брестской области заняла второе место во втором сезоне этого проекта.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65710.php

Вера Ярошик снова участвует в проекте «Ты супер!»

Услышать Веру можно было и в Бресте на День города-2018.

Весной этого года исполнительница из Беларуси решила принять участие в третьем сезоне, куда, помимо новых конкурсантов, пригласили и финалистов прежних лет.

Видео: «Я ничем не обделена»: Вера с трех лет живёт в детдоме, но не обижается на любимых родителей.

Видео: Вера Ярошик с песней ДДТ прошла в следующий тур

 
Теги: Брест
 
 
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  «Ты супер!» — это международный детский вокальный конкурс на российском телеканале НТВ. Напомним, год назад участница из Брестской области заняла второе место...
 
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