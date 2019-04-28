Несколько сотен человек приняли участие в праздничном богослужении в новом храме Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Храм иконы Божией Матери "Всецарица" открыл свои двери перед брестчанами в субботу вечером. Строительство нижнего здания храма было завершено буквально за несколько дней до Пасхи. На фоне неоштукатуренных бетонных стен иконы и цветы смотрелись еще более ярко. Этот контраст как бы напоминал о том, что Пасхальной радости также предшествовали суровые дни Великого поста.



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Настоятель иерей Виктор (Никитюк):

"Мы до последнего момента не знали, успеем ли мы к Пасхе. Только Божией милостью, молитвами Богородицы и усилиями многих и многих людей могло произойти это настоящее чудо. Мы спешили со строительством в первую очередь ради людей. На праздники временный храм не вмещал всех молящихся: было душно и не все могли попасть внутрь."



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После богослужения со Светлым праздником прихожан поздравляли ученики Воскресной школы. Также все присутствующие по традиции получили в подарок пасхальные яйца - один из символов наступившего Великого дня. Отдельные пожелания звучали в адрес настоятеля, чей День Ангела в этом году выпал как раз на Пасху.

Нижнее здание храма было воздвигнуто всего за одиннадцать месяцев на пустыре возле улиц Гродненской и Гоздецкого.