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Несколько сотен человек приняли участие в праздничном богослужении в новом храме Бреста

29.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Храм иконы Божией Матери "Всецарица" открыл свои двери перед брестчанами в субботу вечером. Строительство нижнего здания храма было завершено буквально за несколько дней до Пасхи. На фоне неоштукатуренных бетонных стен иконы и цветы смотрелись еще более ярко. Этот контраст как бы напоминал о том, что Пасхальной радости также предшествовали суровые дни Великого поста.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65709.php

Несколько сотен человек приняли участие в праздничном богослужении в новом храме Бреста

Настоятель иерей Виктор (Никитюк):

"Мы до последнего момента не знали, успеем ли мы к Пасхе. Только Божией милостью, молитвами Богородицы и усилиями многих и многих людей могло произойти это настоящее чудо. Мы спешили со строительством в первую очередь ради людей. На праздники временный храм не вмещал всех молящихся: было душно и не все могли попасть внутрь."


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65709.php

Несколько сотен человек приняли участие в праздничном богослужении в новом храме Бреста

После богослужения со Светлым праздником прихожан поздравляли ученики Воскресной школы. Также все присутствующие по традиции получили в подарок пасхальные яйца - один из символов наступившего Великого дня. Отдельные пожелания звучали в адрес настоятеля, чей День Ангела в этом году выпал как раз на Пасху. 

Нижнее здание храма было воздвигнуто всего за одиннадцать месяцев на пустыре возле улиц Гродненской и Гоздецкого. 

 
 
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  Храм иконы Божией Матери "Всецарица" открыл свои двери перед брестчанами в субботу вечером. Строительство нижнего здания храма было завершено буквально за...
 
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