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Несколько сотен человек приняли участие в праздничном богослужении в новом храме Бреста
29.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Настоятель иерей Виктор (Никитюк):
"Мы до последнего момента не знали, успеем ли мы к Пасхе. Только Божией милостью, молитвами Богородицы и усилиями многих и многих людей могло произойти это настоящее чудо. Мы спешили со строительством в первую очередь ради людей. На праздники временный храм не вмещал всех молящихся: было душно и не все могли попасть внутрь."
После богослужения со Светлым праздником прихожан поздравляли ученики Воскресной школы. Также все присутствующие по традиции получили в подарок пасхальные яйца - один из символов наступившего Великого дня. Отдельные пожелания звучали в адрес настоятеля, чей День Ангела в этом году выпал как раз на Пасху.
Нижнее здание храма было воздвигнуто всего за одиннадцать месяцев на пустыре возле улиц Гродненской и Гоздецкого.
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