Си Цзиньпин поддержал Лукашенко на предстоящих выборах президента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал президента Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих в следующем году выборах, сообщает РИА «Новости» .

В ходе двусторонней встречи в Пекине председатель КНР выразил уверенность, что белорусский народ сделает правильный выбор. И отметил большие успехи Беларуси в деле государственного строительства и экономического развития.