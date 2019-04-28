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Си Цзиньпин поддержал Лукашенко на предстоящих выборах президента

29.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал президента Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих в следующем году выборах, сообщает РИА «Новости».

В ходе двусторонней встречи в Пекине председатель КНР выразил уверенность, что белорусский народ сделает правильный выбор. И отметил большие успехи Беларуси в деле государственного строительства и экономического развития.

Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином в свою очередь заявил, что Китай всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси, и назвал страну «настоящим, всепогодным другом».



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Председатель КНР выразил уверенность, что белорусский народ сделает правильный выбор.
 
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