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«Парикмахерская-онлайн». Избавляемся от соломы на голове и цвета волос а-ля «Бузова в Доме-2»
Источник материала: Tut.by
В нашем
Надежда обратилась к нам в редакцию с распространенной проблемой ненатуральных блондинок — испорченными волосами. Они постоянно ломались, путались, выглядели неопрятно. Эффект «соломы» после некачественных окрашиваний во всей красе.
Попробуем исправить ситуацию!
Поначалу героиня хотела остаться блондинкой. Но, поговорив с мастером, согласилась: если выбирать между цветом и качеством — второе в приоритете. Ухоженные волосы всегда выглядят выигрышно. Но для блондинки особенно важно, чтобы локоны были здоровыми, эластичными и правильного, «дорогого» оттенка. Иначе очень легко превратиться в Олю Бузову — причем в ее худшие времена.
Поэтому было решено: цвет меняем, от «ошметков» волос — избавляемся.
Прежде чем Надежда увидит себя в новом образе, ею займется визажист Татьяна Шеремет.
Давайте скорее посмотрим, что получилось:
Вместо девушки с отросшими корнями и потухшим взглядом — получаем красотку с уверенной улыбкой, стильной стрижкой, актуальным макияжем… Хоть сейчас на собеседование в престижную компанию — и не ниже чем на позицию топ-менеджера!
До и после:
— Волосы у клиентки немного волнистые от природы, — объясняет выбор образа мастер. — То есть они изначально пористые. К тому же их постоянно осветляли и тонировали. Желание быть блондинкой сделало свое черное дело. (Улыбается.)
Учитывая все пожелания клиентки, мы решили сделать стрижку, которая будет проста в укладке. Мы максимально сохранили длину, но придали волосам красивую форму и объем.
Мы немного рассветлили прикорневую зону, так как Надежда не хотела сильно затемнять волосы. И окрасили их безаммиачным красителем Semi. Этот краситель позволяет получить роскошный цвет, а благодаря уникальной технологии глубокого кондиционирования Silsoft окрашивание становится лечебно-косметической процедурой. После него волосы клиентки получили увлажнение, питание, блеск и объемный пастельный цвет, который будет трендом сезона весна-лето — 2019.
Если вы, как и Надежда, мечтаете сменить образ этой весной, пишите нам — и, кто знает, может быть, удача улыбнется именно вам!
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Надежда обратилась к нам в редакцию с распространенной проблемой ненатуральных блондинок - испорченными волосами. Они постоянно ломались, путались, выглядели...
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