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«Парикмахерская-онлайн». Избавляемся от соломы на голове и цвета волос а-ля «Бузова в Доме-2»

29.04.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В нашем проекте «Парикмахерская-онлайн» мы спасаем волосы наших читательниц. Вы можете написать о своей проблеме на lina@tutby.com, приложить фото — и салон «Инабэль» придет к вам на помощь. Откроем страшный секрет: оставлять заявку, не прикрепив фото и не указав телефон, бессмысленно.


С героиней этого выпуска работала мастер по волосам Татьяна Домашевич

Надежда обратилась к нам в редакцию с распространенной проблемой ненатуральных блондинок — испорченными волосами. Они постоянно ломались, путались, выглядели неопрятно. Эффект «соломы» после некачественных окрашиваний во всей красе.


Попробуем исправить ситуацию!


Поначалу героиня хотела остаться блондинкой. Но, поговорив с мастером, согласилась: если выбирать между цветом и качеством — второе в приоритете. Ухоженные волосы всегда выглядят выигрышно. Но для блондинки особенно важно, чтобы локоны были здоровыми, эластичными и правильного, «дорогого» оттенка. Иначе очень легко превратиться в Олю Бузову — причем в ее худшие времена.

Поэтому было решено: цвет меняем, от «ошметков» волос — избавляемся.







Прежде чем Надежда увидит себя в новом образе, ею займется визажист Татьяна Шеремет.


Мастер по макияжу, который подойдет к любому событию, и бровям не под копирку — Татьяна Шеремет


Давайте скорее посмотрим, что получилось:



Вместо девушки с отросшими корнями и потухшим взглядом — получаем красотку с уверенной улыбкой, стильной стрижкой, актуальным макияжем… Хоть сейчас на собеседование в престижную компанию — и не ниже чем на позицию топ-менеджера!

До и после:


— Волосы у клиентки немного волнистые от природы, — объясняет выбор образа мастер. — То есть они изначально пористые. К тому же их постоянно осветляли и тонировали. Желание быть блондинкой сделало свое черное дело. (Улыбается.)

Учитывая все пожелания клиентки, мы решили сделать стрижку, которая будет проста в укладке. Мы максимально сохранили длину, но придали волосам красивую форму и объем.

Мы немного рассветлили прикорневую зону, так как Надежда не хотела сильно затемнять волосы. И окрасили их безаммиачным красителем Semi. Этот краситель позволяет получить роскошный цвет, а благодаря уникальной технологии глубокого кондиционирования Silsoft окрашивание становится лечебно-косметической процедурой. После него волосы клиентки получили увлажнение, питание, блеск и объемный пастельный цвет, который будет трендом сезона весна-лето — 2019.

Если вы, как и Надежда, мечтаете сменить образ этой весной, пишите нам — и, кто знает, может быть, удача улыбнется именно вам!

 
 
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Надежда обратилась к нам в редакцию с распространенной проблемой ненатуральных блондинок - испорченными волосами. Они постоянно ломались, путались, выглядели...
 
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