“Чарнобыльскі шлях” прошел в Майами

Об этом сообщилАндрей Пушкарев, председатель отдела”БАЗА” Южной Флориды.

Председатель отдела БАЗА Южной Флориды Андрей Пушкарев отметил, что Чернобыль – это боль для всего человечества.





Участники митинга высказали озабоченность экологической ситуацией в Беларуси в целом. В Бресте строят аккумуляторный завод по производству свинцово-кислотных аккумуляторов, в Светлогорске запущен завод беленой целлюлозы, на Гродненщине возводят АЭС. Всё это потенциальные источники экологической катастрофы, которые замалчиваются и игнорируются государством.





Участники почтили минутой молчания всех погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.





Память об этом подвиге будет всегда в наших сердцах, отметил Сергей Черняк, активист и казначей отдела БАЗА Южной Флориды.



