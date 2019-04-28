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“Чарнобыльскі шлях” прошел в Майами
Источник материала: Партизан
Участники Беларуско-Американского Объединения (БАЗА) 27 апреля провели ежегодный митинг «Чарнобыльскi Шлях» в Майами, приуроченный к 33-летию со дня катастрофы произошедшей на Чернобыльской АЭС.
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Председатель отдела БАЗА Южной Флориды Андрей Пушкарев отметил, что Чернобыль – это боль для всего человечества.
Участники митинга высказали озабоченность экологической ситуацией в Беларуси в целом. В Бресте строят аккумуляторный завод по производству свинцово-кислотных аккумуляторов, в Светлогорске запущен завод беленой целлюлозы, на Гродненщине возводят АЭС. Всё это потенциальные источники экологической катастрофы, которые замалчиваются и игнорируются государством.
Участники почтили минутой молчания всех погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Память об этом подвиге будет всегда в наших сердцах, отметил Сергей Черняк, активист и казначей отдела БАЗА Южной Флориды.
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Участники Беларуско-Американского Объединения (БАЗА) 27 апреля провели ежегодный митинг «Чарнобыльскi Шлях» в Майами, приуроченный к 33-летию со дня катастрофы...
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