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“Чарнобыльскі шлях” прошел в Майами

29.04.2019 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участники Беларуско-Американского Объединения (БАЗА) 27 апреля провели ежегодный митинг «Чарнобыльскi Шлях» в Майами, приуроченный к 33-летию со дня катастрофы произошедшей на Чернобыльской АЭС.



Об этом сообщил Беларускай праўдзе Андрей Пушкарев, председатель отдела”БАЗА” Южной Флориды.

Председатель отдела БАЗА Южной Флориды Андрей Пушкарев отметил, что Чернобыль – это боль для всего человечества.

Участники митинга высказали озабоченность экологической ситуацией в Беларуси в целом. В Бресте строят аккумуляторный завод по производству свинцово-кислотных аккумуляторов, в Светлогорске запущен завод беленой целлюлозы, на Гродненщине возводят АЭС. Всё это потенциальные источники экологической катастрофы, которые замалчиваются и игнорируются государством.

Участники почтили минутой молчания всех погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Память об этом подвиге будет всегда в наших сердцах, отметил Сергей Черняк, активист и казначей отдела БАЗА Южной Флориды.



 
Теги: Брест
 
 
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Участники Беларуско-Американского Объединения (БАЗА) 27 апреля провели ежегодный митинг «Чарнобыльскi Шлях» в Майами, приуроченный к 33-летию со дня катастрофы...
 
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