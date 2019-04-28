Сванидзе: Москва предложила Лукашенко стать премьером объединенного государства

"Слухи такие. Что в русле этих переговоров российско-белорусских об объединении продолжается воздействие разнообразное со стороны Москвы на Минск , — рассказывает Сванидзе. — И пришло новое предложение "батьке" с нашей стороны, от Кремля. И там якобы идет торговля... А именно — что "батька" будет премьер-министром объединенного государства... Сделано ему такое предложение. Что он будет не генерал-губернатором субъекта федерации под названием "Беларусь", или нескольких субъектов федерации с таким названием... Детали мне неизвестны. Почему не президентом?.. Если объединяются большой и маленький, то естественно руководитель большого становится главным... Предлагается 6 лет. С момента объединения все обнуляется. В чем смысл объединения? Все обнуляется! Как мне сказали, ему предлагается на 6 лет стать премьер-министром. Но где 6, там и 12...









В этом предложении есть свои минусы. Своей номенклатуры что он [Александр Лукашенко] может гарантировать, что он может гарантировать своему сыну Коле? Тем не менее, такое предложение поступило и оно теперь серьезно рассматривается... Я это серьезно рассматриваю. Потому что это один из вариантов [для Владимира Путина] решения "проблемы 2024 года". Не дожидаясь 2024 года.





Делаются предложения. Все больше, на наш взгляд, привлекательные. Они сопровождаются какими-то обещаниями уже не такими привлекательными. Видимо, в случае отказа от этих предложений".





В эфире радиостанции было озвучено, что большинство белорусов против объединения с Россией, что молодежь ориентирована на Запад. "Но решать будет "батька", — подчеркнул Николай Сванидзе.