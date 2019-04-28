Белорусские футболисты хотели элитное жилье, а оказались «обманутыми дольщиками»

Девять лет назад проект стекляшки признали лучшим в стране. Он действительно впечатлял. Массивное здание напротив «Минск-Арены», в центральной части которого должна была расположиться 35-этажная гостиница, напоминало высотку из Абу-Даби, а не типичную застройку белорусской столицы. Была спроектирована не только подсветка, но даже водопад у основания здания. «Лазурит» всерьез называли архитектурной доминантой проспекта Победителей, а на закладке капсулы в 2011-м вместе с бизнесменом и инвестором проекта Николаем Бурносом присутствовал председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.





Планировалось, что комплекс, квадратный метр в котором первоначально стоил две тысячи долларов, введут в срок к чемпионату мира по хоккею в 2014 году. Однако все дедлайны были сорваны, а объект начал переходить от одного застройщика к другому. Четыре года назад достраивать горемычный «Лазурит», превратившийся из элитного комплекса в заурядную стройку, взялось Управление капитального строительства Мингорисполкома. УКС произвел перепланировку помещений и новую оценку объекта. В итоге средства дольщиков зачли не в валюте, в которой велись расчеты с прежним застройщиком, а в белорусских рублях.





– Валютный пересчет мы вести не будем, гарантию валютных финансовых отношений им давал СООО «Вармани», а не УКС Мингорисполкома, – рассказывала журналистам начальник Управления жилищного строительства УКС Мингорисполкома Елена Пехота. – Мы никак не можем повлиять на то, что дольщики проиграли на валютных скачках.













По итогу вкладчики потеряли десятки тысяч долларов. В их числе оказались известные белорусские футболисты Михаил Сиваков, Сергей Веремко и Вячеслав Глеб, который согласился рассказать свою историю подробнее:





– Я как-то думал на будущее купить квартиру, и в определенный момент увидел рекламу [комплекса «Лазурит»] от агентства недвижимости «Сильван» и заинтересовался. Директор агентства Валерия Хованская рассказала, что построят крутейший дом под боком у президента (резиденция Александра Лукашенко находится в близлежащих Дроздах – прим.) и все разрешения на строительство за подписью тогдашнего мэра Николая Ладутько уже получены. Я и сам на документах видел печати и подписи высоких начальников.









По проекту это должен был быть шикарный дом с пятизвездочным отелем в центральной части. Говорили, что комплекс станет лицом всего проспекта Победителей. В итоге я решил поучаствовать и построить небольшую студию на 17-м же в секции по улице Нарочанской. Повторюсь, заявляли, что дом строится под боком у Александра Григорьевича, и все будет тип-топ. При этом меня от строительства отговаривал старший брат: «Слава, может, не лезь? Я слышал, что там не все так гладко». Видимо, чувствовал, что будет что-то не так.





Но поначалу ничто не предвещало беды. Мы заключили официальный договор и начали каждый месяц выплачивать по пять или шесть процентов от общей стоимости. Дом собирались построить к 2014 году, и всю сумму мы должны были выплатить за два года. Строительство началось, шло своим путем, но позже, проезжая мимо «Лазурита», с женой стали замечать, что стройка стоит, и никакие работы не ведутся. Естественно, у нас начались вопросы. И тут стало известно, что будет меняться застройщик «Вармани». Дальше – больше. В определенный момент мне позвонили другие дольщики, а нас всего-то было 25 человек, и сказали: «Слава, не плати больше. «Вармани» вроде как собирается стать банкротом». В 2014 году из самой компании нас оповестили о том, что средства перечислять на их счет больше не стоит – застройщиком станет УКС Мингорисполкома.





В итоге после обследования комплекса (выявились проблемы с несущими конструкциями) и пересчетов средств в рублях УКС предложил перезаключить соглашение, засчитав лишь 35 процентов от той суммы, которую я оплатил. Остальное просто потерял. На ровном месте. Я был в шоке! Речь идет о десятках тысяч долларов. Это же большие деньги! Среди дольщиков 800-квартирного жилого дома на тот момент было всего 25 вкладчиков. Неужели с нами нельзя было поступить нормально? Мы же платили деньги. Куда они пропали? Вопросов было очень много, но на все наши претензии в УКС говорили: «Обращайтесь в «Вармани». Вы с ними заключали соглашение, вот с ними по деньгам и разбирайтесь». Якобы «Вармани» не перечислил УКСу все средства на строительство, которые должен был. Ну, а что с него теперь взять, если это банкрот, который должен еще и государству, и подрядчику? Какие деньги он нам вернет?! Конечно, если бы это не был Мингорисполком, думаю, можно было бы убедить [нового застройщика] как-то засчитать все наши выплаты. Но это же власть.









Мы в разные суды писали иски на «Вармани», чтобы нам вернули разницу, которую не учли при пересчете в УКСе, бегали по разным инстанциям, записывались на прием к мэру, но нам все время приходили какие-то отписки. И мы так и не поняли, как в нашем правовом государстве, где все по закону, так могли обмануть людей?!





Но относительно недавно нам все-таки удалось добиться через экономический суд, чтобы «Вармани» стал нашим должником и обязался вернуть нам десять процентов тех денег, что мы потеряли. Но я, честно говоря, и не рассчитываю, что получу их. «Вармани» – банкрот. И если на счету компании появятся средства, то сразу возвращать их будут не нам, а государству. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы правда восторжествовала, чтобы и мошенников, людей, которые обогатились за наш счет, нашли и заставили все выплатить. Как так вообще могло произойти?! Я много читал, что дольщиков кидают в Россию, но чтобы в Беларуси под боком у президента… Честно говоря, даже хотелось подать иск на директора «Сильвана» Хованскую. Это же она предлагала нам квартиры в этом доме, а значит, и она, наверное, должна нести какую-то ответственность.





В итоге я заключил новый договор с УКС и, по факту, начал выплачивать ту сумму, которую мне не засчитали. Можно было отказаться от квартиры, но тебе вернули бы даже меньше той суммы, которую зачли в Мингорисполкоме. Условно говоря, не 69 тысяч рублей, а каких-нибудь 50 тысяч рублей. С этой суммы я должен был бы еще и налог заплатить на обогащение. Какое обогащение, когда нас кинули на деньги?!





В этом «Лазурите» квартиры строили Миша Сивакова и Сергей Веремко, о чем я изначально не знал. Они в итоге забрали деньги, а я решил строиться дальше. Сейчас строительство ведется уже нормально. Все-таки этот проспект – лицо города, и УКС быстро взялось за дело. После перепланировки мне вместо студии предложили двухкомнатную квартиру. Введут ее в строй в 2020 году – у меня самая последняя очередь. Если раньше дом считался элитным, то сейчас это просто жилье повышенной комфортности. Выглядеть дом будет совершенно не так, как должен был. Мы ведь думали, что это будет одно из самых красивых строений Минска, а по факту – не то пальто. Просто симпатичный дом. Гостиницы тоже не будет. Соответственно, и цены на квадратный метр упали («квадрат» однушки в «Лазурите» теперь стоит 1585 долларов – Tribuna.com), и сейчас новых покупателей появилось очень много. Пока еще не решил, что буду с квартирой делать. Ремонт выполню, а дальше посмотрим.





Чему меня научила эта история? Да доверие пропало. К структурам, которые должны помогать своим гражданам, а не гонять их по разным инстанциям и создавать бюрократические проволочки. Руководство страны ратует за то, чтобы у нас все делалось для человека, чтобы его выслушивали, а нам, как под копирку, везде какую-то ерунду говорят. Я не думал, что подобное возможно в нашем государстве. Ясно, когда кто-то платит по левым схемам – и их кидают. Но мы ведь все делали официально. И почему с нами так поступили, мне реально понять трудно.





Первую неделю, когда сказали, что учтут не всю сумму, я очень переживал. А потом подумал, раз так, значит, чему-то научусь, и в следующий раз такого не будет. Ладно я – эти деньги еще заработаю. Но среди нас было несколько бабулек, которые взяли кредиты, чтобы построить квартиры своим дочкам или внукам. Так они с плакатами и кабинеты пикетировали, и стучались во все инстанции, и записывались на встречи с чиновниками. Я их прекрасно понимаю. Одно дело, когда деньги потерял тот, у кого финансы все равно остаются, и совсем другое, когда люди на квартиру отдают едва ли не последние деньги. Такая ситуация – это жесть. Плохо то, что подобное может произойти с каждым [дольщиком]. Ни один человек не застрахован. Я разочаровался в долевом строительстве. И, попав в такую передрягу, больше так строить жилье не собираюсь.