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Экс-посол Украины Безсмертный: Своими опозданиями на переговоры Путин унижал Лукашенко

29.04.2019 08:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Своими опозданиями на переговоры президент России Владимир Путин унижал Александра Лукашенко. Такое мнение высказал посол Украины в Беларуси (2010−2011), представитель страны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках минских соглашений (2015−2016) Роман Безсмертный в интервью украинскому каналу «ЧП Info».



Отвечая на вопрос, какое впечатление произвел Путин на переговорах с Лукашенко, свидетелем которых он был, Безсмертный отметил: «Путин — это человек с наполеоновским комплексом, как и большинство небольшого роста людей. И этот наполеоновский комплекс начинается с того, что он опаздывает обычно на час, на два часа, а то и больше на встречи со всеми. Он просто показывает тем самым, что он хозяин. Причем он опаздывал на встречу с Лукашенко, он опаздывал на встречу с Макроном, с Меркель (президент Франции и канцлер Германии. — БелаПАН.). Причем он иногда на встречу с Лукашенко приходил с сюрпризом, там кого-то с собой приводил и т.д. Так, как он с Меркель на встречу пускал собаку, зная, что она боится, панически боится собак… Это делалось для того, чтобы унизить Лукашенко, который метался по библиотеке полтора-два часа, не находя себе места, — в Минске. Или так испуганно смотрела на него канцлер Германии Меркель, когда в комнату встреч вбегала собака, ротвейлер его, и т.д.».

При этом Безсмертный отозвался нелестно о самом Лукашенко: «Человек, который несет в себе комплекс бывшего советского председателя колхоза. Это означает приехать в райком партии и взять там цистерну солярки, поехать в обком партии — взять там машину минеральных удобрений, поехать в ЦК — взять там фонд заработной платы. Страна небольшая, бюджет небольшой, население законопослушное, даже не могу найти прилагательное, чтобы обозначить уровень законопослушности».

Экс-посол сравнил Лукашенко с Троекуровым — богатым дворянином-самодуром из романа Пушкина «Дубровский». «Вот такой совковый Троекуров», — сказал Безсмертный.


 
Теги: Минск
 
 
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Своими опозданиями на переговоры президент России Владимир Путин унижал Александра Лукашенко. Такое мнение высказал посол Украины в Беларуси (2010−2011),...
 
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