The Telegraph: боевики «Исламского государства» планируют нападения на курорты

Об этом британской газете The Telegraph сообщили неназванные сотрудники спецслужб.





После разгрома группировки в Сирии и Ираке ее участники начнут рассеиваться по миру, планируя новые теракты, и, как заявляют источники издания, наиболее уязвимыми могут стать места отдыха туристов, а именно курорты Индии, Мальдивских островов, Кении и Танзании.





Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов в отелях и католических церквях. В результате, по уточненным данным, погибли более 250 человек. Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство», хотя власти Шри-Ланки подозревают в преступлении местные экстремистские организации.



