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The Telegraph: боевики «Исламского государства» планируют нападения на курорты

29.04.2019 08:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Боевики «Исламского государства» намерены сменить тактику и осуществлять нападения на туристические курорты стран Азии и Африки, по примеру терактов на Шри-Ланке.

Об этом британской газете The Telegraph сообщили неназванные сотрудники спецслужб.

После разгрома группировки в Сирии и Ираке ее участники начнут рассеиваться по миру, планируя новые теракты, и, как заявляют источники издания, наиболее уязвимыми могут стать места отдыха туристов, а именно курорты Индии, Мальдивских островов, Кении и Танзании.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов в отелях и католических церквях. В результате, по уточненным данным, погибли более 250 человек. Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство», хотя власти Шри-Ланки подозревают в преступлении местные экстремистские организации.


 
 
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Боевики «Исламского государства» намерены сменить тактику и осуществлять нападения на туристические курорты стран Азии и Африки, по примеру терактов на...
 
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