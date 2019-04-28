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The Telegraph: боевики «Исламского государства» планируют нападения на курорты
Источник материала: Партизан
Боевики «Исламского государства» намерены сменить тактику и осуществлять нападения на туристические курорты стран Азии и Африки, по примеру терактов на Шри-Ланке.
Об этом британской газете The Telegraph сообщили неназванные сотрудники спецслужб.
После разгрома группировки в Сирии и Ираке ее участники начнут рассеиваться по миру, планируя новые теракты, и, как заявляют источники издания, наиболее уязвимыми могут стать места отдыха туристов, а именно курорты Индии, Мальдивских островов, Кении и Танзании.
Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов в отелях и католических церквях. В результате, по уточненным данным, погибли более 250 человек. Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство», хотя власти Шри-Ланки подозревают в преступлении местные экстремистские организации.
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Боевики «Исламского государства» намерены сменить тактику и осуществлять нападения на туристические курорты стран Азии и Африки, по примеру терактов на...
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