Фейсбуке , имея в виду, что в этом году шествие было отменено, и традицию "Чернобыльского шляха" продолжили не больше ста человек, передает "Еврорадио" . "Массовой акции. Прям польстили", — написал Чалый на своей странице в, имея в виду, что в этом году шествие было отменено, и традицию "Чернобыльского шляха" продолжили не больше ста человек, передает





В документе, составленном лейтенантом Тарлюком Виталием Ивановичем, среди прочего указано, что Чалый 26 апреля участвовал в массовом уличном шествии по улице Сурганова и Орловской в ​​ Минске к памятному знаку "Ахвярам Чарнобылю". Также там почему-то написано, что независимый аналитик нигде не работает и имеет среднее образование.









26 апреля несколько десятков человек прошлись шествием в честь годовщины Чернобыльской трагедии. Традиционного "Чернобыльского шляха" в этом году не было — оппозиция отозвала соответствующую заявку из Мингорисполкома по причине того, что не имела средств на оплату услуг милиции.











