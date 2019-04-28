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Участникам несанкционированного "Чернобыльского шляха" присылают протоколы
Источник материала: Партизан
Участникам несанкционированного "Чернобыльского шляха" начали присылать протоколы. Такое письмо из милиции получил экономист Сергей Чалый.
"Массовой акции. Прям польстили", — написал Чалый на своей странице в
В документе, составленном лейтенантом Тарлюком Виталием Ивановичем, среди прочего указано, что Чалый 26 апреля участвовал в массовом уличном шествии по улице Сурганова и Орловской в Минске к памятному знаку "Ахвярам Чарнобылю". Также там почему-то написано, что независимый аналитик нигде не работает и имеет среднее образование.
26 апреля несколько десятков человек прошлись шествием в честь годовщины Чернобыльской трагедии. Традиционного "Чернобыльского шляха" в этом году не было — оппозиция отозвала соответствующую заявку из Мингорисполкома по причине того, что не имела средств на оплату услуг милиции.
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Участникам несанкционированного "Чернобыльского шляха" начали присылать протоколы. Такое письмо из милиции получил экономист Сергей Чалый.
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