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Участникам несанкционированного "Чернобыльского шляха" присылают протоколы

29.04.2019 08:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участникам несанкционированного "Чернобыльского шляха" начали присылать протоколы. Такое письмо из милиции получил экономист Сергей Чалый.

"Массовой акции. Прям польстили", — написал Чалый на своей странице в Фейсбуке, имея в виду, что в этом году шествие было отменено, и традицию "Чернобыльского шляха" продолжили не больше ста человек, передает "Еврорадио".

В документе, составленном лейтенантом Тарлюком Виталием Ивановичем, среди прочего указано, что Чалый 26 апреля участвовал в массовом уличном шествии по улице Сурганова и Орловской в ​​Минске к памятному знаку "Ахвярам Чарнобылю". Также там почему-то написано, что независимый аналитик нигде не работает и имеет среднее образование.


26 апреля несколько десятков человек прошлись шествием в честь годовщины Чернобыльской трагедии. Традиционного "Чернобыльского шляха" в этом году не было — оппозиция отозвала соответствующую заявку из Мингорисполкома по причине того, что не имела средств на оплату услуг милиции.




 
Теги: Минск
 
 
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Участникам несанкционированного "Чернобыльского шляха" начали присылать протоколы. Такое письмо из милиции получил экономист Сергей Чалый.
 
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