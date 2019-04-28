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Нанимателям позволят заключать годовой контракт с работником только один раз

29.04.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Далее они должны будут подписывать его на больший срок.

В новом Трудовом кодексе может быть ограничено право нанимателя на заключение годового контракта с работником. Такая норма содержится в новом кодексе, который рассматривается в Палате представителей, сообщил в программе «Главный эфир» беларусского телевидения председатель ФПБ Михаил Орда.


Изображение: Белтелерадиокомпания 

«Ежедневно идут обращения по краткосрочным контрактам. Мы сегодня считаем, что это разрушение трудовых коллективов, это сегодня создание временщиков, когда человек не заинтересован в своем конечном результате. Мы сегодня внесли предложение, что по воле нанимателя может заключаться всего лишь один раз контракт на один год. И за этот период… это достаточно времени, чтобы наниматель мог разобраться и в квалификации, и в необходимости этого работника. На последующий срок с согласия самого работника должен заключаться на максимальный срок», — сказал Орда.

Всего же профсоюзы внесли более 40 предложений по изменениям в Трудовой кодекс. Сегодня он находится в Палате представителей, где в ближайшее время будет рассмотрен во втором чтении. Помимо ограничения, связанного с трудовыми контрактами, в новом кодексе предполагается пересмотреть подходы к материальной ответственности.

«Мы увидели, что во многих случаях, когда были на наш взгляд несправедливые подходы, когда человека наказывали и потом еще повторно наказывали, или это были штрафы, или это были пени, опять-таки на всех работников этого предприятия. Или наказывали людей, которые совершенно к этому не имеют никакой причастности. Мы считаем, что в каждом конкретном случае должна быть доказана вина и это уже сегодня определено в проекте Трудового кодекса», — добавил Орда.


Кроме того, профсоюзы внесли предложения по увольнению пенсионеров. Они, в случае утверждения поправок, получат право на выходное пособие.

«Есть разные случаи, когда идет невыплата заработной платы, несвоевременная выплата заработной платы, то по законодательству работники имеют сегодня право расторгнуть вот этот контракт. И если сегодня вот этот контракт по инициативе работника расторгается с пенсионером, то у него нет сегодня никаких прав на выходное пособие — три среднемесячные заработные платы. И мы считаем, что это дискриминационный подход. В новой редакции Трудового кодекса этот вопрос уже отрегулирован», — сказал председатель ФПБ.



 
 
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Далее они должны будут подписывать его на больший срок.
 
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