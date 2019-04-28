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Не потянули: Россия покинула топ-5 лидеров по расходам на оборону

29.04.2019 08:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Впервые с 2006 г. Россия не вошла в первую пятерку стран, лидирующих по тратам на оборону. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) по итогам 2018 г. В топ-5 вошли США, чья доля в глобальных тратах на оборону составляет 36% или $649 млрд, Китай (14% или $250 млрд), Саудовская Аравия (3,7% или $67,6 млрд), Индия (3,7% или $66,5 млрд) и Франция (3,5% или $63,8 млрд).

Доля России в мировых расходах на оборону составила по итогам 2018 г. 3,4% или $61,4 млрд. Во второй пятерке за ней следуют Великобритания, Германия, Япония и Южная Корея. За последние десять лет траты России на оборону выросли на 27%. Это объясняется расходами по программе модернизации, начатой в 2010 г. При этом с 2016 г. оборонный бюджет сокращается, но из-за погашения долга перед производителями вооружений в динамике это просматривается не очень четко. В 2018 г. расходы России сократились на 3,5% по сравнению с 2017 г.

Расходы США за последние 10 лет сократились на 17%, также как и у находящейся на 7 месте Великобритании. Однако в прошлом году Вашингтон увеличил их на 4,6% — впервые за последние семь лет. Эксперты связывают это с новыми программами вооружения при президенте США Дональде Трампе.

Общие мировые военные расходы также растут. По итогам 2018 г. они оценивались в $1,8 трлн. Это на 2,6% выше, чем годом ранее, на 5,4%, чем в 2009 г. и на 76% выше, чем в 1998 г., когда были зафиксированы минимальные траты на оборону со времен холодной войны.

 
 
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Впервые с 2006 г. Россия не вошла в первую пятерку стран, лидирующих по тратам на оборону. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского института исследования...
 
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