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Ходорковский объяснил, почему в Беларусь могли поставить загрязненную нефть

29.04.2019 08:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причиной может сознательное использование хлорорганических соединений для увеличения отдачи парафинистой нефти из пластов.

Бывший владелец российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский выразил у себя в фейсбуке мнение по поводу поставок некачественной нефти по нефтепроводу «Дружба», в результате чего было повреждено дорогое оборудование на белорусских заводах. Проблема, как предполагается, возникла на хорошо известной Ходорковскому врезке в магистраль в Самарской области («Самаранефтегаз», бывший «ЮКОС», в настоящее время «Роснефть»).

Бизнесмен напомнил, что в мае 2012 года министр энергетики РФ Сергей Шматко отменил запрет на использование хлорорганики для повышения нефтеотдачи пласта. «На самарских месторождениях с парафинистой нефтью хлорорганика может дать приличную прибавку», — отмечает он.

Михаил Ходорковский предположил, что в том районе «на хлорорганику нефть не проверяют». «На узле учета в Самаре (маленьком и сельском) могут прозевать заход нефти с большой долей примесей, а могут принять умышленно, бо спорить с сечинскими себе дороже. Компании выгодно не до конца очистить скважинную жидкость, поскольку учет идет по объему», — пишет Ходорковский.

В то же время он предостерегает, что слишком рано что-то утверждать, пока нет результатов расследования.


Бизнесмен считает, что по репутации российской экспортной смеси Urals нанесен серьезный удар. Это отразится на доходах всех российских нефтяных компаний.

Поставки нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, нанесли значительный ущерб белорусским нефтепереработчикам. Его размер теперь оценивается и может достичь нескольких сотен миллионов долларов.

Расследованием уголовного дела по вопросу загрязнения нефти в «Дружбе» в России занимается спецслужба ФСБ. Следственные действия по делу прошли в офисах ряда предприятий. Российские СМИ не исключали возможности диверсии. По версии Ходорковского, проблема была просто в непродуманной максимизации добычи.


 
 
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Причиной может сознательное использование хлорорганических соединений для увеличения отдачи парафинистой нефти из пластов.
 
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