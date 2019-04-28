ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марцел Личка: «Можно сказать, что Милевский похож на бриллиант. Ему не нужно бегать как Быков или Нойок, он всегда умеет найти пространство»

29.04.2019 07:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об Артеме Милевском.

- В прошлом году вы говорили, что в первой половине сезона существовала зависимость от Артема Милевского, практически все атаки шли через него. Осенью команда перестроилась и, кажется, научилась играть без Милевского. Есть ли план на тот случай, если в 2019 году Артем получит травму или заболеет?

– Мне нравилось как ребята играли во второй половине прошлого года. Нам удалось создать настоящий коллектив, где каждый знал свою задачу. Что касается Артема, то такой игрок усилит любую команду нашего чемпионата. Можно сказать, что он похож на бриллиант.

Ему не нужно бегать как Быков или Нойок, он всегда умеет найти пространство, отдать последний пас или забить гол. Мы не будем играть только на него и смотреть, что же он придумает. Нам просто нужно помогать ему. Всю эту помощь Артем вернет на поле, в этом я не сомневаюсь, – цитирует Личку официальный сайт брестского «Динамо» со ссылкой на журнал «Город над Бугом».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионерка погибла на пожаре в Глубокском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика