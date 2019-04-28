Бывший посол Украины: убийства Захаренко и Гончара были повешены на Лукашенко, чтобы сделать «ручным»

Подобная схема, по словам Бессмертного, позже была реализована в случае с «кассетным скандалом» для дискредитации президента Украины Леонида Кучмы.

«Кассетный скандал» произошел в Украине в ноябре 2000 года. Перед тем, в сентябре, пропал без вести известный журналист Георгий Гонгадзе, который расследовал коррупцию на высших уровнях власти, в начале ноября был найден его обезглавленный труп. А 28 ноября была обнародована магнитофонная запись, якобы тайно сделанная сотрдуником службы охраны президента Николаем Мельниченко в кабинете Леонида Кучмы. На записи человек с голосом, похожим на голос Кучмы, отдает приказ человеку с голосом, похожим на голос министра внутренних дел Юрия Кравченко, избавиться от Гонгадзе. Кроме того, на записях президент Кучма и его приближенные якобы давили на журналистов и политиков. «Кассетный скандал» надолго дестабилизировал руководство Украины и лишил Кучму возможности быть избранным на новый срок.





Роман Бессмертный, который в то время был постоянным представителем президента Кучмы в Верховной Раде Украины, рассказал в интервью, что незадолго до скандала хотел увольняться, но, увидев, как развиваются события, решил не оставлять президента, которого бросили почти все соратники. По его словам, тогда от дискредитации президента до разрушения Украины как государства был один шаг.









«Потом, когда я стану послом в Беларуси, я узнаю о том, как по той же схеме Лукашенко сделали ручным. А еще до того я знал о том, как в 96-97 годах Кучму все время загоняли в угол — он оттуда выскакивал. А пройдя через 2014 год, я уверен в том, что ситуация, которая позже или параллельно прорабатывалась по Лукашенко, она же прорабатывалась и по Кучме», — заявил политик.





О записях, которые в 2000 году предоставил Мельниченко, Роман Бессмертный сказал, что не считает их фальшивками. По его словам, это «хорошо разработанная операция с участием иностранных спецслужб и использованием украинских должностных лиц».





«Эта операция была разработана для того, чтобы дискредитировать президента. Еще раз говорю, уже когда стал послом, я получил информацию о том, как убивали министра внутренних дел [Беларуси] Захаренко, как довели до смерти замглавы Верховного Совета Беларуси (видимо, имеется в виду Геннадий Карпенко — прим.), как убили главу ЦИК (речь – о Викторе Гончаре, – прим.) и так далее, и все это вешалось на Лукашенко. Стало очевидно, что работала схема [такая же], как загнать Кучму в угол», — рассказал бывший посол.









Глава МВД Юрий Захаренко, глава ЦИК Виктор Гончар, а такж изнесмен Анатолий Красовский пропали без вести в 1999 году, журналист Дмитрий Завадский — в 2000-м. Их близкие и представители оппозиции считают, что их устранили как неугодных власти, и приказ об этом отдавали высшие должностные лица и лично президент Лукашенко. Это мнение разделяют в ЕС, в отношении вероятно причастных лиц были введены санкции, до сих пор под ними остаются четыре человека — Виктор Шейман (бывший секретарь Совбеза и генпрокурор РБ), Юрий Сиваков и Владимир Наумов (были министрами внутренних дел в 1999-2000 гг.), Дмитрий Павличенко (бывший командир спецподразделения «Алмаз»).





Вице-спикер Верховного Совета Геннадий Карпенко умер в 1999 году, в возрасте 49 лет, от кровоизлияния в мозг, ему предшествовал инсульт. До того у Карпенко не было проблем со здоровьем. Многие считают, что инсульт был не случаен, и истинные обстоятельства смерти политика остались невыясненными. Он умер за месяц до альтернативных президентских выборов, проведения которых после законных пяти лет президентства Лукашенко добивалась беларусская оппозиция (выборы не проводились, так как после изменения Конституции в 1996 году Лукашенко начал заново отсчитывать срок своего президентства). Карпенко был одним из главных политических оппонентов Лукашенко, способным консолидировать силы оппозиции.



