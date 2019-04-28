Девять претендентов поборются за пост президента Казахстана

"Таким образом, подводя итог этапа выдвижения, установленные законодательством документы в Центральную избирательную комиссию представили девять республиканских объединений, в том числе четыре политические партии", - отметил в воскресенье зампредседателя ЦИК Константин Петров.





В числе баллотирующихся - действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый правящей партией "Нур Отан".





Кроме того, в списке ЦИК: претендент на пост главы государства от республиканского общественного объединения "Улы Дала Кырандары" (Орлы Великой степи) писатель Садыбек Тугел; от федерации профсоюзов Казахстана экс-депутат, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов; от партии "Ак жол" - депутат мажилиса парламента Дания Еспаева; от партии "Ауыл" председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков; от Коммунистической народной партии Казахстана мажилисмен Жамбыл Ахметбеков; от общественного объединения "Халык демографиясы" (Народная демография) общественный деятель Жуматай Алиев; от республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана" предприниматель, бывший депутат мажилиса парламента Казахстана Талгат Ергалиев; от общественного объединения "Национал-патриотическое движение "Улт тагдыры" (Судьба нации) политический и общественный деятель, журналист Амиржан Косанов.





Регистрация кандидатов в президенты продолжается, она будет завершена 11 мая.









Для регистрации кандидатом каждый претендент, в частности, должен собрать в свою поддержку минимум 118 тыс. 140 подписей избирателей в равной мере представляющих не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицы.





11 мая начнется предвыборная агитация кандидатов в президенты.





Согласно Конституции, gрезидентом может быть избран гражданин Казахстана по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком и проживающий в республике последние 15 лет.





Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года.





19 марта этого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке со своего поста. Полномочия президента республики перешли к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.





Предыдущие, также внеочередные выборы президента Казахстана состоялись в апреле 2015 года. Тогда победу одержал Назарбаев, тем мым сохранив за собой пост главы государства. Срок его полномочий истекал в апреле 2020 года.