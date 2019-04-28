Свыше 26 тонн лома изъяли у нелегального заготовщика

Оперативникам стало известно, что мужчина незаконно заготовил лом черного металла в крупном объеме для последующей продажи. Металл уже был загружен в авто для перевозки.

«Неработающий 34-летний уроженец Толочинского района Витебской области не имел соответствующих документов, подтверждающих законность находящегося у него в прицепе груза лома и отходов черного металла. Оперативниками было изъято 26,6 т металла на общую сумму свыше Br8,5 тыс.», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные милиции.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.11 ст.12.7 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность).

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