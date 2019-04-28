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Свыше 26 тонн лома изъяли у нелегального заготовщика
29.04.2019 09:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Оперативникам стало известно, что мужчина незаконно заготовил лом черного металла в крупном объеме для последующей продажи. Металл уже был загружен в авто для перевозки.
«Неработающий 34-летний уроженец Толочинского района Витебской области не имел соответствующих документов, подтверждающих законность находящегося у него в прицепе груза лома и отходов черного металла. Оперативниками было изъято 26,6 т металла на общую сумму свыше Br8,5 тыс.», - сообщает
В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.11 ст.12.7 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность).
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В Минске задержан мужчина за незаконную предпринимательскую деятельность.
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