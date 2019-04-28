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В Сморгони в экспериментальном режиме ввели новый автобусный маршрут и знакомили с техникой компании BOSCH. Топ-5 новостей прошедшей недели

29.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Прошедшая неделя стала богатой на события. Но если вы вдруг не успели проследить за всем, что происходило, мы подготовили для вас дайджест самых читаемых материалов на нашем сайте.

Наибольший интерес у наших читателей вызвала новость о том, что некоторые банки ввели лимит на снятие наличных без комиссии.

В Сморгони в экспериментальном режиме ввели новый автобусный маршрут и знакомили с техникой компании BOSCH. Топ-5 новостей прошедшей недели

Не осталась в стороне новость о том, что с 29 апреля в качестве эксперимента в Сморгони на месяц вводят новый автобусный маршрут. Подробнее читайте здесь.

В Сморгони в экспериментальном режиме ввели новый автобусный маршрут и знакомили с техникой компании BOSCH. Топ-5 новостей прошедшей недели

В тройку самых читаемых материалов прошедшей недели вошла новость о том, как в Сморгони проходила акция «Здоровая женщина – здоровая страна».

В Сморгони в экспериментальном режиме ввели новый автобусный маршрут и знакомили с техникой компании BOSCH. Топ-5 новостей прошедшей недели

Новость о том, что для представителей предприятий из Сморгонского, Островецкого и Ошмянского районов в нашем городе провели «День BOSCH» также не осталась незамеченной читателями на нашем сайте.

В Сморгони в экспериментальном режиме ввели новый автобусный маршрут и знакомили с техникой компании BOSCH. Топ-5 новостей прошедшей недели

Замыкает наш новостной дайджест информация о пожаре в деревне Светиловичи, который произошел в начале прошлой недели.

В Сморгони в экспериментальном режиме ввели новый автобусный маршрут и знакомили с техникой компании BOSCH. Топ-5 новостей прошедшей недели

 
Теги: Новости
 
 
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Прошедшая неделя стала богатой на события. Но если вы вдруг не успели проследить за всем, что происходило, мы подготовили для вас дайджест самых читаемых...
 
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